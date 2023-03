La pulizia della casa, dai pavimenti fino a tappeti e tende, è uno degli step più importanti e impegnativi della propria routine quotidiana. Proprio per questo, decidere di semplificare la vostra routine con l’acquisto una valida scopa a vapore può essere la scelta migliore, in modo tale da assicurarvi il miglior risultato possibile su praticamente qualsiasi superficie. Per cui, il nostro consiglio, è di non farvi scappare il Polti Vaporetto SV440 Double scontato ad appena 81,90€ invece di 139,00€.

Questo modello a marchio Polti è semplice da usare, leggero e portatile! Grazie alla duplice modalità scopa a vapore e pulitore portatile, inoltre, vi permette di trattare al meglio fino a 15 superfici differenti, assicurandovi sempre dei risultati impeccabili. Il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione, fintanto che lo sconto è ancora attivo.

Versatile e pratica da usare, questa scopa a vapore garantisce una pulizia veloce, senza necessità di detersivi o altri prodotti chimici aggiuntivi. Vi basterà utilizzare della semplice acqua di rubinetto e, grazie al filtro anticalcare integrato, sarete certi che l’efficienza del prodotto non diminuirà nel corso degli anni. Non meno importante, avrete la possibilità di regolare il vapore in base al materiale da trattare e, una volta aggiunta nuova acqua al serbatoio, la temperatura necessaria sarà raggiunta rapidamente in appena 15 secondi.

In più la spazzola Vaporforce flessibile e snodata di cui è dotata, vi permette di arrivare praticamente dappertutto ed è adatta a tutti i pavimenti, anche quelli delicati come il parquet o a tessuti più complicati come la moquette. Per pulire al meglio, inoltre, vi basterà scegliere cosa utilizzare tra gli 11 accessori in dotazione, inclusi con il vostro acquisto. Il pratico dispenser nella spazzola Vaporforce, inoltre, vi permette di deodorare piacevolmente la casa durante la pulizia!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

