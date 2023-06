Siete alla ricerca di una videocamera da esterno che vi permetta di proteggere la vostra casa o ufficio in qualsiasi ora della giornata, anche mentre siete in vacanza? In tal caso la soluzione perfetta per voi è D-Link Outdoor, oggi in sconto a soli 74,99€!

Grazie all’offerta di Amazon, infatti, potrete risparmiare ben 22,00€ rispetto al prezzo di listino di 92,99€. Si tratta di uno sconto davvero niente male e che difficilmente verrà riproposto, anche durante il Prime Day, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Con la sua qualità Full-HD e una visione grandangolare a 150°, la videocamera vi offrirà immagini nitide e dettagliate a 1080p e 30 fotogrammi al secondo. Inoltre, una delle caratteristiche più impressionanti della D-Link Outdoor è la sua visione notturna a colori da 400 lumen con illuminazione spot per cui, anche nelle ore più buie, potrete contare su una visione chiara e dettagliata.

La videocamera riconoscerà automaticamente le persone e gli oggetti in movimento e vi avviserà direttamente nello smartphone tramite notifiche push istantanee. Potrete anche avere accesso alle registrazioni video su scheda microSD, trasferendole così sul vostro PC o sul cloud.

Infine, la DP-Link Outdoor è dotata di un sensore a infrarossi passivi (PIR) che consente un rilevamento del movimento estremamente preciso e riduce, dunque, al minimo i falsi allarmi, anche nelle condizioni di buio più completo. A completare la videocamera è una sirena integrata da 90 dB, che può spaventare gli intrusi o avvisarvi in caso di necessità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

