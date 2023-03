Con l’avvicinarsi del periodo primaverile e estivo capita sempre più spesso di fare weekend fuori porta o si sta già pensando a organizzare le proprie vacanze. Se avete intenzione di passare molti giornate fuori casa un buon sistema di sorveglianza potrebbe fare al caso vostro. Quindi perché non approfittare di questo doppio sconto su questo kit di sorveglianza per esterno di eurfy?

Grazie allo sconto e al coupon direttamente attivabile sulla pagina di Amazon potrete acquistare questo kit a soli 349€, un’offerta decisamente interessante considerata la presenza di ben 4 camere di sicurezza e la loro qualità.

Il sistema eufy si compone infatti di un hub centrale, che può supportare fino a 16 telecamere connesse e che comprende anche una memoria eMMC da 16gb per la memorizzazione delle registrazioni. In questi kit troviamo inoltre 4 telecamere da esterno con qualità 2K, luce e visione notturna e una durata della batteria fino a 180 giorni prima di essere ricaricate.

Le telecamere hanno il riconoscimento della figura umana, in modo da evitare falsi allarmi, hanno un microfono e degli speaker integrati per rispondere a eventuali persone alla porta d’ingresso e ovviamente tutto il sistema è integrato con Alexa e HomeKit. Tutto questo con zero costi mensili.

Se volete tenere sempre controllo l’esterno di casa vostra, per evitare intrusioni o semplicemente controllare che tutto sia a posto, vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta.

