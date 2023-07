State cercando i dispositivi ideali per rendere la vostra casa ancora più smart e ancora più sicura? In tal caso non dovreste farvi scappare le fantastiche promozioni Amazon, disponibili su numerosi prodotti a marchio Arlo. All’interno della sezioni, infatti, potrete trovare di tutto, da videocitofoni a telecamere di sicurezza con sconti fino al 40%!

Avete la possibilità di esplorare una vasta gamma di articoli, adatti a diverse necessità fasce di prezzo. Il nostro suggerimento è di dare un’occhiata tempestiva ai dispositivi inclusi nell’offerta. Inoltre, poiché non conosciamo la disponibilità di ciascun prodotto, vi consigliamo di acquistare il vostro preferito al più presto possibile!

Da menzionare sicuramente questo videocamera di sorveglianza Arlo Pro4 Spotlight, in sconto del 42%! Per pochissimo, infatti, potrete portarla a casa ad appena 129,99€ invece di 226,00€. La videocamera di videosorveglianza offre una qualità d’immagine superiore ad altri modelli, con video 2K e zoom 12x, consentendovi di catturare dettagli importanti con chiarezza. Il campo visivo ampio di 160 gradi, inoltre, vi permette di concentrarvi sulle parti più vulnerabili della vostra proprietà.

Inoltre, è dotata di un potente faretto integrato, che vi consente di vedere dettagli importanti a colori anche di notte e scoraggia gli intrusi. La connessione diretta al WiFi rende l’installazione due volte più veloce, senza la necessità di un SmartHub. Potrete attivare la sirena da remoto o impostarla in modo che suoni automaticamente quando viene rilevato un movimento. Infine, grazie all’altoparlante e al microfono integrati, potrete ascoltare e parlare con i visitatori.

