È finalmente disponibile il rivoluzionario robot aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra con funzioni di auto-svuotamento della base, auto-lavaggio, auto-asciugatura, auto-ricarica e auto-pulizia. Un vero e proprio concentrato di tecnologia dedicato al vostro pavimento, e proposto a un prezzo incredibile.

Questo dispositivo all’avanguardia combina tecnologie avanzate per offrire un’esperienza di pulizia veramente a mani libere, facendo risparmiare tempo ma soprattutto liberandoci da un’incombenza molto fastidiosa.

Dotato di un’interfaccia di controllo a pulsanti elegante e intuitiva, Roborock S7 Max Ultra è progettato per un funzionamento senza sforzo. Basta premere un pulsante per metterlo in moto e lasciare che si occupi della pulizia mentre voi vi rilassate.

Il Roborock S7 Max Ultra è attualmente disponibile a un prezzo scontato di 949 euro, rispetto a un prezzo base di € 1.099. Questa offerta è disponibile dal 15 giugno fino al 21 giugno 2023. Approfittate di questa offerta limitata e prendete il Roborock S7 Max Ultra. Cambiate per sempre il vostro modo di pulire casa.

Alimentato da batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni, questo aspirapolvere robot vanta una durata e un’autonomia eccezionali. Allo stesso tempo, Roborock S7 Max Ultra è costruito per offrire una potenza di pulizia di lunga durata per tutte le vostre esigenze di pulizia.

Roborock S7 Max Ultra

Automazione avanzata: la base autosvuotante e autolavante di Roborock S7 Max Ultra porta la praticità a un livello completamente nuovo. Può svuotarsi, lavarsi, asciugarsi e rifornirsi automaticamente. Con la nuova funzione di asciugatura, non solo asciuga le spazzole ma anche la vasca, offrendo un’esperienza di pulizia davvero completa.

Pulizia profonda: dotato di 5500 Pa di potenza di aspirazione e di un sistema di lavaggio a ultrasuoni, il robot aspirapolvere S7 Max Ultra offre prestazioni di pulizia senza precedenti. Le sue 3000 vibrazioni al minuto disintegrano efficacemente anche le macchie più ostinate, garantendo un pavimento impeccabile.

Riconoscimento degli ostacoli: Roborock S7 Max Ultra utilizza una tecnologia reattiva per evitare attivamente gli ostacoli. Grazie alla precisa navigazione LDS e ai sensori avanzati, è in grado di misurare con precisione le distanze dagli oggetti, garantendo una pulizia sicura ed efficiente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Roborock S7 Max Ultra

Autopulizia e svuotamento automatico: La base autosvuotante incorpora il più recente metodo di svuotamento, utilizzando un sacchetto della polvere da 2,5 litri che può durare fino a 7 settimane, prima che sia necessario svuotarlo e sostituirlo. Inoltre, Roborock S7 Max Ultra è dotato di un serbatoio da 3 litri per l’acqua pulita e uno da 2,5 litri per l’acqua sporca. La gestione dell’acqua è totalmente automatizzata, e tutto ciò che dovrete fare sarà riempire e svuotare i serbatoio, quando necessario.

Controllo intelligente dell’app: tramite l’applicazione si potrà verificare lo stato del Roborock S7 Max Ultra in ogni momento, attivare la pulizia in aree specifiche, personalizzare la mappa, persino visualizzare una mappa 3D della propria abitazione.