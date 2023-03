Siete pronti alle pulizie di primavera? Niente paura, in questo articolo vogliamo proporvi una nuova ed interessante iniziativa dedicata ad uno dei momenti più ostici dell’anno. Infatti, Monclick ha pensato bene di scontare molteplici robot aspirapolvere e scope elettriche presenti sul suo vasto catalogo online, con tagli che possono raggiungere una percentuale del 50%.

Chiaramente, la lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto ampia e variegata ma, tra le varie, volgiamo consigliarvi l’acquisto della scopa elettrica Samsung Jet 90 Multi. Originariamente venduta a 829,99€, ora è disponibile a “soli” 499,99€, a seguito di uno sconto del 40%, che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore asiatico di ben 330,00€.

Stiamo parlando di un prodotto di altissimo valore per specifiche tecniche e prestazioni. Infatti, vanta un motore Digital Inverter, che consente di raggiungere una potenza aspirante di ben 200W. Inoltre, da non sottovalutare la sua spazzola morbida, denominata Soft Action, che permetterà di raccogliere lo sporco più ostinato dai pavimenti più duri e dalle fessure più nascoste, soprattutto per merito del suo ampio movimento a 180 gradi.

Non mancherò, chiaramente, un comodo display digitale, integrato sulla scocca della scopa elettrica Samsung Jet 90 Multi. Questo piccolo schermo sarà in grado di mostrare costantemente il livello di carica della scopa e il tipo di spazzola in uso, oltre a diversi avvisi per effettuare la manutenzione al raccogli polvere.

Insomma, stiamo parlando di un’offerta da non trascurare, qualora siate interessati a pulire efficacemente la vostra abitazione. Il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate conoscere tutte le specifiche del prodotto e tutti gli altri articoli scontati in questa nuova tornata di offerte.

