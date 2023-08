Siete alla ricerca di un purificatore intelligente e pratico, che vi permetta di rendere l’aria del vostro ambiente domestico più pulita e salubre? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo allo Xiaomi Smart Air Purifier 4, in sconto sul sito ufficiale a soli 119,00€!

Oltre a essere in offerta a 129,99€ grazie ai Mi Summer Sales, infatti, potrete anche sfruttare un ulteriore coupon di 10,00€ registrandovi per la prima volta all’account Xiaomi. Così facendo arriverete a risparmiare ben 80,00€ rispetto al prezzo di listino di 199,99€, assicurandovi un purificatore d’aria potente e in grado di adattarsi alle vostre esigenze.

Lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 è perfetto per coloro che soffrono di allergie o asma, ma anche semplicemente per chi vive in una grande città e desidera respirare un’aria più sana e pulita, almeno dentro casa. Eliminerà, infatti, il 99,97% di polvere, peli di animali domestici, polline, fumo e particelle fini di piccole dimensioni. Grazie al filtro ad alta efficienza, potrete purificare una stanza di 20mq in soli 10 minuti, rendendolo facilmente trasferibile in ogni ambiente a seconda delle vostre esigenze.

Il comodo touch screen OLED vi fornirà tutte le informazioni necessarie in tempo reale, come l’indice della qualità dell’aria, lo stato della temperatura, dell’umidità e del funzionamento. Potrete scegliere tra le 6 modalità di purificazione disponibili, adattandole alle diverse situazioni: dalla modalità silenziosa per le ore notturne, a quella ad alta intensità per le stanze con condizioni particolarmente compromesse.

Inoltre, il purificatore è dotato di funzioni smart, accessibili tramite l’app Xiaomi Home. Potrete controllare completamente il dispositivo direttamente dal vostro smartphone o tramite gli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa. Ad esempio, potrete attivare il purificatore mentre state tornando a casa dal lavoro, trovandola così più salubre e accogliente al vostro arrivo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Xiaomi dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

Vi ricordiamo di utilizzare il coupon di 10,00€ per la registrazione all'account Xiaomi

