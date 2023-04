Ci troviamo oramai nel pieno della primavera che, per quanto segni l’arrivo delle belle giornate e delle prime calure, rappresenta per molti l’inizio delle allergie stagionali, peggiorate ulteriormente dall’inquinamento delle città. Uno strumento utile per far fronte a questi problemi e respirare solamente aria pulita è il purificatore, e a tal proposito vi consigliamo lo Xiaomi Smart Air Purifier 4, oggi scontato del 20%!

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle fantastiche offerte proposte da Xiaomi in occasione del Fan Festival. Ebbene, le promozioni del brand cinese si sono estese anche su Amazon, dato che potrete trovare il fantastico purificatore d’aria a solamente 199,99€ invece del suo prezzo di listino di 249,99€.

Lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 eliminerà il 99,97% di polvere, peli di animali domestici, polline, fumo e particelle fini di piccole dimensioni, rendendo, dunque, l’aria della vostra casa sana e pulita. Grazie al filtro ad alta efficienza impiegherà solamente 10 minuti per purificare una stanza di 20mq, permettendovi, dunque, di spostarlo in ogni ambiente in base alle vostre necessità.

Nel comodo touch screen OLED avrete sempre sotto controllo informazioni come l’indice della qualità dell’aria, lo stato della temperatura, umidità e funzionamento in tempo reale. Inoltre, potrete scegliere tra 6 modalità di purificazione, come quella silenziosa per le ore notturne e quella alta per le stanza con condizioni più compromesse.

Infine, il purificatore include funzioni smart a cui potrete accedere comodamente con l’app Xiaomi Home. Avrete modo, infatti, controllare interamente il funzionamento del dispositivo dal vostro smartphone o dagli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa; per esempio, potrete metterlo in funzione mentre state tornando dal lavoro, trovando così la casa pulita al vostro arrivo.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto dello Xiaomi Smart Air Purifier 4, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

