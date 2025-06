Se siete appassionati di vinili e desiderate portare a casa un giradischi versatile, elegante e performante, questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il giradischi Qlearsoul ONE-Q, infatti, è disponibile a soli 183,98€ grazie all'attivazione di due coupon cumulabili direttamente dalla pagina del prodotto: uno da 40€ e uno sconto aggiuntivo del 20%. Un'opportunità vantaggiosa se consideriamo che il prezzo di listino è di 229,98€.

NB: ricordatevi di attivare i due coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€ e un secondo del 20% durante il checkout.

Vedi offerta su Amazon

Qlearsoul ONE-Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Qlearsoul ONE-Q è un giradischi All-in-One pensato per unire tradizione e modernità in un unico dispositivo. Grazie al supporto per Bluetooth 5.4, potrete ascoltare la vostra musica preferita anche in streaming da smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili. Inoltre, gli altoparlanti integrati e il preamplificatore phono commutabile rendono il prodotto estremamente completo, permettendovi di ascoltare i vinili direttamente senza la necessità di apparecchiature aggiuntive.

La qualità del suono è garantita da quattro altoparlanti a gamma completa, supportati da una tecnologia di crossover avanzata, che restituiscono una resa sonora ricca, bilanciata e profonda. Il giradischi supporta vinili da 33 e 45 giri, inclusi i formati da 7", 10" e 12". La struttura a tre punti di supporto assicura un'efficace isolazione dalle vibrazioni, migliorando l'esperienza di ascolto.

Dal punto di vista tecnico, il braccio da 8,6 pollici con contrappeso regolabile lavora in perfetta sinergia con la cartuccia AT-3600L di alta qualità, offrendo una lettura fluida del solco e riducendo distorsioni o salti. Il pannello frontale in alluminio spazzolato permette di gestire agevolmente tutte le impostazioni, dal volume alla modalità di riproduzione.

Con il suo design raffinato, che coniuga elementi retrò con dettagli moderni, Qlearsoul ONE-Q rappresenta anche un'ottima idea regalo per ogni amante della musica analogica. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per aggiungere un tocco di classe e qualità alla vostra collezione audio, soprattutto a questo prezzo. Per maggiori informazioni sul mondo dei giradischi, vi rimandiamo a questo nostro articolo dedicato.