Continuano le partite di qualificazione per il campionato Europeo di calcio EURO 2024, che vedrà coinvolta anche l’Italia, e stasera il match clou è sicuramente Francia – Grecia.

Francia-Grecia si giocherà oggi alle 20,45 e i tifosi di una delle due squadre o dei campionati Euro 2024 in generale saranno ansiosi di vedere cosa succederà. È probabile che la Francia vinca, ma le partite di qualificazione sono il momento ideale per i cambiamenti. La partita sarà trasmessa su Sky Sport 1 e 20 Mediaset (digitale terrestre). Entrambe le squadre sono a punteggio pieno, anche se con un numero di partire diverse e si sfidano per la vetta del gruppo B di qualificazione.

Nell’ultima partita la Francia ha avuto vita facile con Gibilterra con un secco 0 – 3 firmato da Giroud, Mbappé e un autogol di Mouelhi. Più faticosa invece la vittoria in rimonta della Grecia a scapito dell’Irlanda per 2 – 1.

Probabili formazioni Francia – Grecia

FRANCIA (4-3-3)

Samba; Pavard, Fofana, Konate, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Camavinga; Coman, Giroud, Mbappé. CT. Deschamps

GRECIA (4-3-3)

Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Pavlidis, Pelkas. CT. Poyet

Come vedere Francia – Grecia dall’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky e non riuscite a vedere 20 mediaet, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.