Inserite nello stesso girone di qualificazione dell’Italia, che si scontrerà contro la Macedonia del Nord questa sera (potete scoprire dove vederla qui), l’Ucraina e l’Inghilterra si stanno per affrontare per guadagnare un posto nella fase finale degli Europei del 2024, che si svolgeranno in Germania nell’estate del prossimo anno. Il match si giocherà sabato 9 settembre 2023 alle ore 18.00 presso la Tarczynski Arena di Wroclaw, in Polonia (si giocherà in campo neutro a causa della guerra in corso in Ucraina).

L’Inghilterra si è finora dimostrata la squadra dominante del Gruppo C: la nazionale guidata da Southgate ha conseguito quattro vittorie nelle prime quattro partite, accumulando il punteggio perfetto di 12 punti su 12 disponibili. L’Ucraina, invece, ha avuto un percorso discreto, raccogliendo 6 punti da due vittorie e una sconfitta (subita proprio contro gli inglesi nella partita d’andata).

Dove vedere la partita?

Sarà possibile vedere Ucraina-Inghilterra in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre e in streaming su SportMediaset e Mediaset Infinity. Inoltre, per gli abbonati, è possibile seguire la partita anche su Sky Sport Uno e su Sky Sport e in streaming tramite l’app SkyGo, oltre che su NOW.

Probabili formazioni

UCRAINA (4-4-2): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko, Mudryk; Tsygankov, Yaremchuk. Ct. Rebrov

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Guehi, Maguire, Chilwell; Alexander-Arnold, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Ct. Southgate

Come vedere Ucraina – Inghilterra se siete all’estero

Se vi trovate all’estero, sia che risiediate o siate in viaggio, e non riuscite ad accedere ai contenuti di Mediaset o Sky, c’è una soluzione: l’utilizzo di una VPN. Questi servizi vi consentiranno di aggirare questo ostacolo, consentendovi di sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste fisicamente in Italia. Oltre a superare queste restrizioni, l’adozione di una VPN offre ulteriori vantaggi, garantendo una navigazione più privata e sicura, con la vostra identità online al sicuro. Ecco qui di seguito tre delle migliori opzioni disponibili per usufruire di questi benefici:

