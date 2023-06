Se desiderate migliorare la pulizia di casa con uno degli aspirapolvere più avanzati attualmente disponibili sul mercato, avete appena trovato un’offerta imperdibile! Il Dyson V12 Detect Slim è ora disponibile a un prezzo eccezionale, con uno sconto incredibile di quasi 200€. E la cosa migliore è che potete ottenere questo sconto semplicemente applicando il codice promozionale “VACANZE23“, che ridurrà il prezzo di questo aspirapolvere a soli 503,10€.

Tuttavia, è consigliabile affrettarsi, poiché il coupon sarà valido solo fino al 30 giugno e le scorte sono limitate. A 503,10€, il Dyson V12 Detect Slim rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. Non solo perché costa praticamente la metà del Dyson Gen5 Detect, ma anche perché offre la maggior parte delle tecnologie Dyson, tra cui il laser sulla spazzola e un ottimo display LCD per monitorare l’autonomia.

Se non si fosse capito, l’offerta è disponibile su eBay, pertanto potete acquistare il prodotto in totale sicurezza, oltre a pagarlo con PayPal e avere quindi la possibilità di rateizzare il pagamento. Detto ciò, il Dyson V12 Detect Slim è uno di quegli aspirapolvere che non ha bisogno di presentazioni, in quanto l’affidabilità e la notorietà del produttore bastano per garantire la qualità del prodotto.

Riassumiamo però velocemente le caratteristiche principali di questo modello che, come tutta la gamma di aspirapolvere Dyson, è in grado di rimuovere anche le particelle di polvere più piccole e gli allergeni presenti nell’aria. Il vantaggio del V12 risiede nelle dimensioni, che sono più compatte rispetto a quelle dei fratelli maggiori, consentendo quindi all’utilizzatore di godere di una maggiore maneggevolezza.

Il Dyson V12 possiede poi una batteria avanzata a 7 celle, che permette un’aspirazione continua fino a 60 minuti senza calo di prestazione. Che stiate affrontando una pulizia rapida o un intero ciclo di pulizia profonda, questo aspirapolvere è pronto a rispondere alle vostre esigenze. Come detto, le tecnologie al suo interno sono paragonabili a quelle dei fratelli maggiori, motivo per cui troviamo il potente motore Dyson Hyperdymium, che raggiunge i 125.000 giri al minuto. Questa potenza genera un’aspirazione ineguagliabile, permettendovi di catturare ogni particella di polvere e sporco con facilità, proprio come fanno le migliori scope elettriche del momento. Insomma, un alleato per la pulizia di ogni angolo della vostra casa, ora a un prezzo più vantaggioso del solito.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!