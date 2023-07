State cercando una soundbar nuova, elegante e di alta qualità per migliorare l’esperienza audio dei vostri film, serie TV e musica? Allora vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata a questa offerta di Monclick, che vi offre l’eccezionale Bose Smart Soundbar 900 con un importante sconto di quasi 300€.

Grazie a questa promozione, infatti, il prezzo originale di 1.028,99€ scende a soli 749,90€, garantendovi uno sconto davvero importante. Questa è un’opportunità da non perdere, considerando che la Bose Smart Soundbar 900 è una delle migliori soundbar disponibili sul mercato. Vi suggeriamo quindi di acquistarla prima che le scorte si esauriscano.

Il vostro salotto si trasformerà in una vera e propria sala cinematografica, grazie ai due diffusori up-firing personalizzati da Bose che supportano la tecnologia Dolby Atmos. Questo vi darà la sensazione di sentire i suoni provenire da ogni angolazione, indipendentemente dalla posizione dei diffusori sulla soundbar.

Il risultato finale è quindi un audio coinvolgente e potente, arricchito ulteriormente dal sistema di elaborazione spaziale TrueSpace di Bose, che analizza ed elabora i suoni per offrirvi un’esperienza stereo eccezionale, a prescindere dai contenuti riprodotti. Per questo, la Bose Smart Soundbar 900 è perfetta per arricchire la visione di film e serie TV, ma anche per immergersi totalmente nelle atmosfere dei videogiochi di ultima generazione.

Infine, va aggiunto che potrete interagire con questa eccezionale soundbar anche utilizzando gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, grazie ai microfoni integrati. In questo modo, controllare il volume e gestire altri dispositivi connessi alla vostra rete domestica, come le luci o il televisore a cui la soundbar sarà collegata, non richiederà più alcun tipo di sforzo da parte vostra.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Monclick dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

