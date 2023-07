Secondo una recente indagine circa la metà (il 45%) dei dirigenti del settore tech accusa uno stress eccessivo, e lo “combatte” abusando di alcol e farmaci – oppiacei compresi .

Le fonti dello stress sarebbero soprattutto gli orari prolungati e “i licenziamenti”; il dato emerge da un sondaggio che ha include le risposte di 501 dirigenti, occupati in aziende con almeno mille dipendenti. Il sondaggio, intitolato “2023 Mental Health in Tech Report”, è stato condotto tra il 27 aprile 2023 e il 15 maggio 2023.

L’informazione emerge in un momento particolarmente significativo; nel 2023 le aziende della Silicon Valley (e non solo) hanno già licenziato quasi 200.000 persone – e non è detto che sia finita. I dirigenti oggetto di questa ricerca sono quelli che hanno deciso e comunicato i licenziamenti.

Il problema è che adesso questi dirigenti hanno imboccato una strada pericolosa, che rende necessario domandarsi se sono ancora le persone giuste per ricoprire un ruolo di responsabilità.

A rendere la situazione ancora più complessa c’è il fatto che alcuni di questi leader si dicono preoccupati per il futuro delle loro carriere: il gran numero di licenziamenti e il diffondersi di soluzioni IA sta togliendo il sonno a parecchie persone, comprese quelle che hanno un ruolo di rilievo in azienda.

Il 77% dei dirigenti ha dichiarato che i licenziamenti hanno avuto un impatto negativo sulla loro salute mentale e il 74% teme che i miglioramenti dell’intelligenza artificiale renderanno le loro posizioni obsolete.

Il 45% ha dichiarato di fare uso di antidolorifici come codeina, ossitocina e Vicodin. Anche l’uso di stimolanti e sonniferi è comune, rispettivamente al 34% e al 35%, secondo i risultati del rapporto. Si aggiunge un consumo eccessivo di alcol: la metà degli intervistati dell’APN si è auto-identificata come forte bevitore, ovvero chi consuma tra i tre e i sette drink alcolici al giorno. Il 51% degli intervistati ha dichiarato di aver fumato sigarette o vapes con nicotina negli ultimi tre mesi.

Immagine di copertina: lightfieldstudios