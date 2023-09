Un incredibile scandalo sta scuotendo il settore dell’aviazione, coinvolgendo circa 100 aerei in tutto il mondo. La vicenda, che appare quasi surreale, ha come protagonisti una discutibile azienda, con dipendenti fasulli, un indirizzo che si è rivelato essere poco più di una casella postale virtuale e parti false per aeromobili che sono state installate sugli aerei di alcune tra le più grandi compagnie aeree globali.

La vicenda è iniziata con Southwest Airlines, che a settembre ha reso pubblica la scoperta di una parte non registrata proveniente da un’azienda nota come AOG Technics. Una rivelazione che ha scatenato una serie di indagini internazionali.

Dopo altre due compagnie che hanno denunciato un fatto analogo, l’ultima azienda ad essere coinvolta è stata American Airlines, la quale ha scoperto componenti provenienti da AOG Technics sui propri velivoli, portando il totale delle compagnie coinvolte a quattro.

La scorsa settimana, CFM International di Cincinnati ha riferito che “migliaia” di componenti di motori per aerei, potrebbero essere stati venduti, con documenti falsificati, proprio dalla AOG Technics di Londra. Questa scoperta segue un rapporto simile pubblicato all’inizio del mese.

Matthew Reeve, avvocato di CFM e dei suoi co-proprietari, General Electric e Safran, ha dichiarato che AOG Technics aveva messo in atto un “intenzionale, disonesto e sofisticato piano per ingannare il mercato vendendo su vasta scala, componenti per motori registrati attraverso documenti falsificati”.

L’indagine sulle parti falsificate è ancora in corso ma secondo quanto riportato da Reuters, sarebbero stati coinvolti 96 dei circa 23.000 motori CFM56 attualmente in servizio, il che farebbe supporre un ammontare di aeroplani con componenti installati, non certificati, ben più vasto dei “soli” 96 coinvolti fino a questo momento.

Al momento in cui vi scriviamo AOG Technics risulta ancora esistente e situata presso il Nova Building a Nova North, 11 Bressenden Pl, Londra. Con 19 recensioni presenti su Google tutte scritte per mettere in guardia eventuali clienti in merito alle attività illecite dell’azienda fantasma.