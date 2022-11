L’asciugatrice è un elettrodomestico che si sta facendo sempre più largo nelle case italiane, sopratutto in quelle che non dispongono di un spazio interno adeguato dove stendere i propri capi ad asciugare. Se è diventato uno dei vostri oggetti del desiderio vi segnaliamo questa ottima offerta Black Friday sul modello di Samsung DV90TA040AH che, grazie a uno sconto considerevole, scende in queste ore a 549€.

Questo modello di asciugatrice appartiene alla precedente classe energetica A++, che corrisponde alla classe B, ed è una delle più alte per quanto riguarda l’efficienza energetica, dettaglio molto importante visto il caro energia degli ultimi mesi. Tra le caratteristiche di spicco va segnalato sicuramente il sistema Quick Dry 35’, un programma di asciugatura rapida che consente di avviare un piccolo carico da 1 kg per avere capi asciutti e pronti da indossare in soli 35 minuti.

Tra le tecnologie all’avanguardia di questa asciugatrice Samsung spicca sicuramente l’Optimal Dry, che utilizza 3 sensori che monitorano l’umidità e regolano il tempo di asciugatura per ottenere il massimo risultato consumando meno e ottenendo capi asciutti e senza pieghe, evitando le fastidiose grinze nei tessuti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sconto vada esaurito. Segnaliamo anche che la stessa asciugatrice al medesimo prezzo è disponibile anche su Monclick a questa pagina. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!