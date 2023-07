State pensando di acquistare una nuova cassa Bluetooth potente e impermeabile da portare sempre con voi per fare festa ovunque, anche in piscina o in spiaggia? Allora non potete assolutamente perdervi questa offerta di Amazon sull’eccezionale modello W-KING T11, scontato di ben 90€.

Semplicemente cliccando sulla casella accanto alla scritta “Applica coupon 95€” la pagherete solo 194,99€ anziché 289,99€. Si tratta di un’offerta davvero ottima, anche perché potrete scegliere, se lo preferite, di dilazionare la spesa selezionando CreditLine come metodo di pagamento. Anche prima del Prime Day 2023, Amazon propone sempre ottimi prodotti a prezzi decisamente bassi, proprio come in questo caso.

Lo speaker Bluetooth W-KING T11 ha una potenza di 100W e un suono da 110dB. Dotato di due tweeter, due woofer e due radiatori passivi, vi regalerà un audio perfettamente cristallino. Con le modalità bassi e treble vi basterà tenere premuto un pulsante per regolare l’audio secondo le vostre preferenze e ottenere così bassi profondi, medi chiari e alti nitidi.

Potrete collegare i vostri dispositivi in modo rapido e semplice con il Bluetooth 5.3 e perfino ricaricarli tramite il T11, dato che è dotato di una batteria ad alta capacità da 7,2V 15600mAh, che può anche essere utilizzata come power bank. Oltre al Bluetooth 5.3, l’altoparlante T11 supporta la riproduzione tramite schede TF, cavo audio AUX da 3,5 mm e chiavette USB, offrendovi molteplici opzioni per ascoltare la vostra musica preferita.

Non è tutto: questo ottimo speaker è perfetto anche per improvvisare serate karaoke e perfino concerti! Infatti il W-KING T11 supporta l’ingresso di strumenti tramite il jack da 6,35 mm. Inoltre, in modalità MIC/GUITAR potete regolare il volume del microfono o della chitarra tramite i pulsanti dedicati.

Infine, è certamente da menzionare il suo robusto guscio impermeabile con certificazione IPX6, che fa del T11 lo speaker perfetto per feste all’aperto, in spiaggia o in piscina. Se poi volete una potenza ancora maggiore, vi basterà collegare due altoparlanti wireless T11 premendo il pulsante di associazione su uno di essi, ottenendo così un incredibile suono surround stereo da 200W.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

