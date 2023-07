Se siete alla ricerca di un ottimo speaker Bluetooth per le vostre vacanze, che possa tornarvi utile in viaggio, in spiaggia o a bordo piscina, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa eccezionale offerte Amazon che, grazie ad uno sconto del 43%, è oggi acquistabile ad un prezzo davvero imperdibile!

Il prodotto in questione è la cassa Bluetooth Sony SRS-XB23, un prodotto davvero ottimo per design, portatilità e, soprattutto, per prestazioni, e che oggi può essere vostra ad appena 67,99€, contro i 120,00€ del prezzo originale, praticamente quasi a metà prezzo!

Un affare davvero ottimo, per una cassa Bluetooth che potrebbe risultare ottima per chi, ad esempio, si appresta a partire per le vacanze e cerca un dispositivo per ascoltare la musica in spiaggia, o magari durante un viaggio in auto, specie considerando che parliamo di un prodotto che, grazie alla sua efficiente batteria ricaricabile, è in grado di garantire fino a 12 ore di musica senza interruzioni!

Resistente e ben progettata, la cassa Sony SRS-XB23 è impermeabile, antipolvere, antiruggine e grazie alla sua certificazione IP67 può persino resistere all’acqua salata, risultando così, come detto, una scelta ideale per la vostra estate in spiaggia. Si tratta, inoltre, di uno speaker che può persino essere immersa in acqua fino ad un massimo di 1,2 metri senza alcun problema e che può anche resistere ad urti e cadute senza riportare danni.

Leggera, compatta e facilissima da trasportare, la Sony SRS-XB23 dispone anche di un comodo cinturino, pensato per permettervi di appendere o legare l’altoparlante ovunque vogliate, magari ad uno zaino, una bici o sotto l’ombrellone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

