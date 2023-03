Avete mai pensato che esistesse una ciabatta smart che vi permettesse di controllare l’alimentazione dei dispositivi collegati tramite app o comandi vocali? Ebbene, non solo tale articolo è realtà e vi darà una piccola rivoluzione alla vita, permettendovi di risparmiare energia e dunque soldi sulla bolletta, ma è anche scontato del 40% su Amazon!

La ciabatta multipresa intelligente TP-Link Tapo P300 è infatti disponibile a soli 29,99€ e, considerando che il suo prezzo di listino è 49,99€, riuscirete a risparmiare ben 20,00€. Considerando che l’articolo è tra i più venduti della sua categoria e ha una media di 4 stelle e mezzo su quasi 15.000 recensioni, si tratta di un’offerta veramente imperdibile.

Grazie alla ciabatta smart riuscirete a caricare fino a 3 prese e 3 porte USB simultaneamente, gestendo accensione e spegnimento di ogni dispositivo collegato in pochi click, ovunque vi troviate. Vi basterà infatti collegare la multipresa all’app Tapo per accedere a tutte le sue funzionalità: potrete attivare il termoventilatore mentre tornate dal lavoro per trovare la casa già calda, oppure spegnere la console che avevate lasciato attiva durante il download di un gioco.

Inoltre, grazie alla funzionalità Programmazione potrete creare impostazioni on/off in determinati orari della giornata, impostando in anticipo l’utilizzo dei dispositivi. In alternativa, con il Timer potrete creare dei countdown di accensione e spegnimento per i vostri elettrodomestici, impedendo così di dimenticarvene mentre siete presi dal lavoro o da altri impegni. Infine, la modalità Assenza vi tornerà particolarmente utile quando sarete fuori casa per tanto tempo, permettendovi di attivare in maniera casuale gli elettrodomestici connessi come TV, lampade e radio, simulando la vostra presenza e scoraggiando così visite indesiderate.

Tapo P300 è anche compatibile con assistenti quali Amazon Alexa e Google Assistant, quindi mentre siete in casa potrete sfruttare il controllo vocale sulla presa per attivare e disattivare gli elettrodomestici quando avete le mani occupate. Insomma, non vi dimenticherete mai più un dispositivo acceso, e potrete risparmiare tantissima energia, utilizzando la corrente solo per il tempo necessario.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

