Se, come noi, avete una vera e propria passione per i gadget sfiziosi, sofisticati e “virali”, allora avrete spesso a che fare, volenti o nolenti, con il ben noto trend degli “Amazon Finds“, ovvero quella serie di prodotti che, grazie a TikTok, riescono a fare tendenza pur essendo “nascosti” tra le pagine ricche di grandi nomi di Amazon (e non solo). Molti, in tal senso, sono i prodotti di marchi emergenti che riescono a farsi strada tra gli acquisti degli utenti di tutto il mondo, e tra questi, uno dei più celebri, è certamente l’etichettatrice “Makeid Q1” che con il suo affascinante design vintage, ispirato alle vecchie macchine da scrivere, si è ritagliato un posto di tutto rispetto.

Ebbene, se anche voi avete atteso a lungo una buona offerta per acquistare questo sfizioso gadget, originariamente venduto al prezzo non proprio appetibile 59,99€, allora sappiate che oggi è disponibile su Amazon uno sconto pari addirittura al 61%, che abbassa il prezzo d’acquisto ad appena 19,99€!

Makeid Q1, chi dovrebbe acquistarla?

Ovviamente l’acquirente ideale di questa stampante non è solo il fan di TikTok e del fruttuoso trend degli “Amazon Finds”, di cui ormai anche noi siamo diventati degli abituè. Un prodotto come Makeid Q1, torna infatti utile in diversi ambiti “pratici”, come potrebbero essere quello del fai da te, della gestione domestica o, perché no, in un ufficio o sulla scrivania del proprio angolo studio.

La stampante termica qui proposta, infatti, non solo è sfiziosa e gradevole da vedere e da esporre, ma permette una stampa davvero molto rapida di etichette adesive di piccolo formato che possono tornare utili, ad esempio, per tenere in ordine una serie di documenti cartacei, sfusi o in faldoni, o magari per segnare ai lati dei propri appunti di studio delle note rapide da tenere sempre in evidenza.

Anche nell’ambito della gestione domestica questa stampante può far comodo, aiutandovi, ad esempio, ad etichettare scatole o contenitori, tenendo così in ordine le vostre spezie, i vostri utensili o, perché no, per segnare in modo chiaro le scatole del vostro imminente cambio di stagione.

Inoltre, considerando il prezzo originale di ben 54 euro è ovvio che, già di per sé acquistare questo prodotto con qualsiasi sconto sia un affare, visto che parliamo di un gadget sì sfizioso, ma il cui prezzo non invoglierà proprio tutti. Ebbene, stando al nostro storico prezzi, è doveroso segnalarvi che, sin dal suo lancio, questa stampantina non ha mai goduto di prezzo migliore, tanto che gli attuali 19,99€ sono, a tutti gli effetti, il prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto! E giacché parliamo di un price drop avvenuto proprio in giornata, è plausibile che il prodotto andrà ben presto esaurito, o se non esso, di certo il suo imperdibile sconto del 61%.

Capace di stampare con una qualità massima di 300 dpi, la Makeid Q1 è una stampante termica portatile e sfiziosa, che già da diversi mesi impazza su TikTok, anche grazie al suo un piccolo ma efficiente editor che vi permetterà di creare tante etichette personalizzate. Per questo vi suggeriamo di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

