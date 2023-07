State cercando un modo rapido salutare per cucinare i vostri piatti? Non fatevi scappare l’occasione di portare a casa una validissima friggitrice ad aria Cosori in sconto addirittura del 20% su Amazon. Stiamo parlando di un modello compatto ed elegante da 3,8L, disponibile ad appena 87,99€ invece di 109,99€!

Un’occasione imperdibile, tenendo presente che si tratta di uno dei brand che produce alcune delle migliori friggitrici ad aria sul mercato, per rapporto qualità/prezzo. Per questo, il nostro consiglio è di portare a casa il prodotto quanto prima, fintanto che la promozione è in corso!

Questo innovativo prodotto offre ben 5 funzioni di uso frequente, che potrete selezionare con un solo tocco. Potrete usufruire del preriscaldamento, del mantenimento in caldo e di un utile promemoria per lo scuotimento durante la cottura.

Ma non è tutto! Il CAF-LI401S vi permetterà di gustare cibi croccanti e leggeri, riducendo addirittura il contenuto di grassi del 97%. Grazie al suo programma intelligente, regolerà automaticamente la temperatura durante la cottura per garantirvi una maggiore croccantezza e una preparazione più salutare.

Con la sua app mobile VeSync, inoltre, potrete connettere l’apparecchio tramite Wi-Fi e monitorarlo ovunque voi siate. Essendo compatibile anche con Google Assistant, ovviamente, avrete modo di controllarlo ancora più velocemente e in maniera intuitiva. Non meno importante, vi offre un’ampia varietà di oltre 140 ricette online in italiano, tra cui 20 ricette speciali per animali domestici, per coccolare tutta la famiglia.

Non solo è funzionale, ma anche esteticamente elegante. Il suo design classico in grigio satinato si adatta a qualsiasi cucina e il suo formato compatto da 3,8L è perfetto per le esigenze alimentari di 1-3 persone per pasto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

