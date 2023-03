Vi segnaliamo un’offerta davvero imperdibile, presente in queste ore su Amazon, e grazie alla quale potrete acquistare una splendida friggitrice ad aria ad un prezzo veramente sorprendente!

Sul portale, infatti, la splendida friggitrice Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe, dall’ottima capienza e dalla grande efficienza energetica, è in sconto addirittura del 38%, con uno sconto applicato pari a quasi 85 euro, che abbassa gli originale 224,99€ a soli 140,00€! Un affare non da poco, per un prodotto di qualità eccezionale, caratterizzato da un’eccezionale qualità costruttiva.

Dotata di un ampio cestello da ben 4,2 litri, la Moulinex Questo prodotto a marchio Moulinex è pensato per preparazioni leggere e sane, senza necessità d’olio! Potrete friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i vostri piatti preferiti, realizzando fino a 6 porzioni grazie a questo modello da ben 4,2 L.

Dunque, avrete la possibilità di Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe è una friggitrice ad aria compatta e potente, capace di cuocere rapidamente una gran quantità di pietanze, dalle classiche patatine fino ai dolci!

In tal senso, questo prodotto si allinea a molte delle proposte del mercato, grazie alle quali è possibile non solo cuocere i classici fritti, ma anche una miriade di cibarie diverse, dalla carne al pesce, passando per lievitati e i succitati dolci, il tutto con una grande attenzione alle calorie, ma anche al risparmio energetico visto che, di norma, le friggitrici ad aria impiegano meno energia dei classici forni ventilati (e non).

In tal senso, la Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe non vi deluderà, questo prodotto è infatti dotato di ben 8 modalità di cottura preimpostate, che vi permetteranno di cuocere in modo rapido ed efficiente alcune pietanze, come patatine fritte, cotolette e l’immancabile pollo arrosto!

Tuttavia siamo solo all’inizio, perché potendo raggiungere temperature che vanno da un minimo di 80 °C fino ad un massimo di 200 °C, questa ottima friggitrice ad aria Moulinex vi permetterà di dare sfogo alla vostra creatività, preparando gustosi manicaretti in pochissimo tempo o, perché no, aiutandovi nella lievitazione veloce di impasti per pane e pizze.

Dulcis in fundo, questa friggitrice non è solo semplicissima da usare, ma è anche facilissima da pulire, grazie a componenti amovibili e lavabili in lavastoviglie, ed un cestello separabile dalla griglia interna per una più efficiente pulizia.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina Amazon per l'acquisto del prodotto, con l'invito a provvedere subito a mettere questo ottimo robot nel carrello, prima che esso vada esaurito del tutto o, peggio, che l'offerta termini prematuramente.

