State pensando di acquistare un elettrodomestico smart, che vi consenta di cucinare sano in maniera facile e veloce? In tal caso, non dovreste farvi scappare l’occasione di portare a casa questa friggitrice ad aria in sconto a meno di 80€. Al momento, infatti, potrete acquistare il modello Xiaomi Mi Smart Air Fryer a un prezzo davvero d’occasione.

A soli 79,90€ invece di 119,90€, avrete la possibilità di aggiudicarvi un elettrodomestico dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado di assicurarvi cibo delizioso a basso contenuto di grassi e a cottura rapida. Un prodotto versatile e utile da utilizzare quotidianamente, per cui vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione fintanto che siete in tempo!

Come vi accennavamo nell’introduzione, questo elettrodomestico è efficiente ma anche estremamente versatile. Pensato per garantirvi una cucina sana e veloce, dalla preparazione di carne e verdure fino all’essiccazione di frutta e alla realizzazione di yogurt!

Ovviamente potrete impostare il timer, che vi assicura fino a 24 ore di funzionamento continuo per particolari cotture lente e potrete impostare la temperatura da 40 °C a 200 °C. Il tutto è personalizzabile facilmente dal comodo display touch screen OLED! Ideale per monitorare la preparazione, vedere quanto tempo è rimasto per terminare la realizzazione del piatto e gestire facilmente i vari programmi preimpostati a disposizione.

Non meno importante, avrete la possibilità di sfruttare oltre 100 ricette intelligenti, grazie al controllo vocale, attivando quella che fa più al caso vostro dopo aver sfogliato le proposte direttamente sull’app! Le opzioni in questione, aiutano i principianti a cucinare piatti deliziosi, lasciandovi comunque la scelta di regolare le impostazioni in base alle vostre esigenze e preferenze. Dunque, potrete sfruttare Google Assistant non solo per accendere e spegnere facilmente la friggitrice ma anche per godervi un modo più intelligente di cucinare.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

