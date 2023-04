Continua la nostra carrellata quotidiana di offerte Amazon e, nel mezzo, anche oggi c’è spazio per uno dei prodotti ormai noti come “Amazon Finds”, ovvero quei piccoli utensili, gadget o anche solo elettrodomestici che, grazie a TikTok, stanno spopolando su Amazon, complice non solo un rapporto qualità/prezzo spesso entusiasmante, ma anche un’oggettiva utilità, come nel caso del piccolo ma funzionale cacciavite portatile by Hoto, propostovi qualche giorno fa.

Ebbene, oggi è il turno di un altro prodotto a dir poco sfizioso: una pratica luce LED da armadio ma che, in realtà, può essere utilizzata anche come luce notturna, o come sfiziosa aggiunta per il proprio arredamento, a prescindere dalla stanza. Le sue particolarità? Senza fili, magnetica, e davvero conveniente, specie grazie ad un ottimo sconto del 36%!

In questo modo, pagherete questa splendida lampada LED a soli 22,99€, invece degli originali 35,99€ originariamente richiesti per l’acquisto, il che non è affatto male, specie qualora voleste acquistarne ben più di una.

Prodotta dall’emergente Ezvalo, che si sta specializzando proprio nella creazione di lampade e gadget smart a base di luci LED, questa lampada a luce fredda offre un’illuminazione di 5000 K, ed ha un design schiacciato e sottile, che le permette di stare comodamente un po’ ovunque!

Ricaricabile, senza fili o batterie usa e getta si sorta, non richiede alcun lavoro di muratura per essere installata, e con una sola ricarica è in grado di garantire un funzionamento corrispondente a circa 33 ore di illuminazione continuativa il che, in sostanza, significa che potrete utilizzarla anche per un mese senza la necessità di doverla ricaricare!

La cosa curiosa è che si installa tramite una barra metallica adesiva, che aderisce alla pancia della lampada che, ovviamente, è magnetizzata. L’idea è che possiate, ad esempio, utilizzarla come luce di servizio da poter staccare dalla propria posizione per portarla in giro per casa, magari in situazioni di emergenza.

Dulcis in fundo, questa luce ha persino un sensore di movimento, che le permetterà di attivarsi all’apertura di un armadio o semplicemente al vostro passaggio il che, se ci riflettete, la rende anche una buona alternativa per chiunque voglia installare delle luci “di sicurezza” in prossimità di porte o scale.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utilissimo, nonché ottimamente realizzato e per questo, vi invitiamo quanto meno a dargli un’occhiata, consultando la pagina Amazon dedicata all’acquisto prima che vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!