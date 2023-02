Siete appassionati di caffè e state cercando una macchina che vi assicuri un buon rapporto qualità/prezzo e, in più, che riesca a garantirvi un espresso o un cappuccino al pari di quello che siete soliti prendere al bar? Il nostro consiglio è, indubbiamente, di valutare l’acquisto della macchina manuale Gaggia Viva Chic in super sconto del 63% su eBay!

Per pochissimo, potrete portare a casa questo modello dal design vintage adatto sia al caffè macinato sia alle cialde, ad appena 59,90€ invece di 159,00€. Dunque, un prodotto che abbraccia al meglio qualità e tradizione del caffè in un colpo solo, in ribasso di ben 100€. Il nostro consiglio è, senza dubbio, di acquistare l’articolo quanto prima nella sua meravigliosa colorazione blu mezzanotte!

La Gaggia Viva Chic, come anticipato nell’introduzione, vi permette di rivivere il rituale tradizionale del barista direttamente a casa vostra, preparando caffè sempre ottimi, espressi con crema naturale e cappuccini schiumati alla perfezione grazie al pannarello classico di cui è dotato. Non meno importante, il prodotto in questione è super versatile poiché, erogando vapore, è perfetto anche per preparare acqua calda utile per tè, infusi e tisane!

Se è la prima volta che pensate di acquistare un macchina per il caffè manuale, non preoccupatevi. Le istruzioni sul libretto sono pochissime, facili e veloci da seguire anche per i meno esperti! Vi basterà accenderla e aspettare qualche secondo affinché la spia “macchina pronta” si illumini. Poi, per il primo caffè, dovrete inserire l’apposito adattatore in gomma nera nel portafiltro e posizionare sopra di esso il filtro per cialde. A questo punto, vi basterà agganciare il portafiltro alla macchina ed erogare un po’ d’acqua, poi sganciarlo e svuotarlo dal liquido in eccesso senza asciugare. Infine, potrete inserire la vostra cialda all’interno ed aspettare che il vostro espresso sia pronto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

