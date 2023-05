State cercando una nuova soundbar compatta ma potente e volete anche risparmiare senza rinunciare alla qualità? In questo caso non possiamo che consigliarvi questa ottima offerta di Amazon, grazie alla quale potrete acquistare la bellissima mini soundbar Creative Stage Air V2 risparmiando 20€ sul prezzo di listino.

La promozione vi permetterà infatti di approfittare di un interessantissimo sconto, così che potrete acquistare la mini soundbar a soli 39,99€ anziché 59,99€. Ottenere lo sconto è semplicissimo: basta cliccare sulla casella con la dicitura Applica coupon 20€ prima di procedere con l’acquisto.

Questa piccola meraviglia garantisce fino a 6 ore di autonomia, in modo da poter godere della vostra musica in piena libertà e ovunque vogliate, senza la scomodità del cavo di alimentazione. I pulsanti di riproduzione e controllo del volume sono comodamente posizionati sul lato della soundbar, con LED che indicano lo stato sul pannello frontale.

La soundbar offre un audio potente e cristallino grazie ai due driver full range ottimizzati e personalizzati, il tutto racchiuso in un formato compatto, elegante e poco ingombrante. Queste sue caratteristiche la rendono perfetta per tirare fuori il meglio da film, giochi e musica.

Configurarla è molto semplice, grazie alle funzionalità di riproduzione sia cablate che wireless. Potrete infatti collegarla a tutti i vostri dispositivi: PC, smartphone, tablet . La porta USB-A/USB-C è indicata per PC e console di gioco come PS4, PS5 e Switch; l’uscita AUX da 3,5mm è perfetta per dispositivi analogici come lettori MP3 e ricevitori; infine, grazie al Bluetooth potrete collegarla facilmente in modo wireless a tablet e laptop.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

