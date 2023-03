Non è più un mistero: TikTok è diventata una delle principali piattaforme attraverso cui scoprire non solo nuovi talenti, ma anche e soprattutto tanti prodotti di tendenza, spesso rintracciabili sotto l’hashtag Amazon Finds, e per lo più contraddistinti da alcune caratteristiche pregevoli: sono prodotti sfiziosi, sono utili, sono spesso venduti a prezzi contenuti, o comunque non proibitivi.

Ed è su questa scia che oggi, come da titolo, vi presentiamo questa offerta relativa ad uno dei gadget tecnologici più acquistati della piattaforma, ovvero la piccola e sfiziosa stampante termica YuLinca B21, un prodotto con cui stampare direttamente da smartphone, e che sarebbe venduto al prezzo di 85,99€, oggi scontati a 74,99€!

Un piccolo sconto, ma di cui vale la pena approfittare, anche perché possibile grazie alla presenza, direttamente sulla pagina prodotto, di un coupon attivabile a mano (lo troverete poco al di sotto del prezzo) che potrebbe esaurirsi prima del tempo, vista soprattutto la richiesta derivante, come detto, dalla popolarità di questa stampante su TikTok.

Per quanto riguarda il prodotto in sé, stiamo parlando di un articolo davvero molto sfizioso, ovvero di una stampante termica, senza inchiostro o toner, e di dimensioni estremamente compatte, pensata per collegarsi direttamente con smartphone o tablet, così che possiate stampare anche in mobilità, qualora vi occorra.

Tramite una apposita app, scaricabile gratuitamente, potrete inoltre creare immagini, loghi, codici a barre e persino codici QR, senza contare le decine e decine di modelli con cui personalizzare le vostre etichette. Perché sì, la piccola YuLinca B21, qualora non fosse chiaro, stampa direttamente su carta adesiva, rendendo quindi le stampe attaccabili ovunque!

Facilissima da usare, questa stampante in miniatura dal design bellissimo e piacevolmente “vintage”, garantisce fino a 230 etichette stampate con un solo rotolo, con adesivi che misureranno 50x30mm, ed un massimo di 22 caratteri disposti su di un massimo di 6 linee.

Priva di batterie, è ricaricabile tramite cavo USB, e garantisce fino a 4 ore di stampe ininterrotte con una sola carica!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ben fatto, dal design sfizioso e ricercatissimo sui social, motivo per cui vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

N.B. Ricorda di selezionare la casella relativa al coupon sconto prima di inserire il prodotto nel carrello.

