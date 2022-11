Tra le ultime e imperdibili offerte del Black Friday 2022 va menzionata un’ottima piastra per capelli professionale, disponibile su Amazon a un prezzo super scontato. Stiamo parlando di un fantastico modello ghd, da sfruttare per realizzare delle pieghe impeccabili senza rovinare i vostri capelli! Per questo, vi invitiamo di dare uno sguardo alla ghd Gold Styler che, per questi ultimi giorni, è ultra sconto al prezzo di appena 142,99€ invece di 219,00€!

Questa piastra vi assicura risultati eccezionali grazie alla tecnologia Dual-Zone con due sensori del calore, uno in ogni lamella, che gli permette di mantenere la temperatura di styling a 185°C, dalle radici fino alle punte. Data la forte validità di questo prodotto e tenendo presente che ormai il periodo di promozione è al termine, vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile!

La piastra professionale ghd Gold vi permette di creare look lisci e setosi ogni giorno. È caratterizzata da una tecnologia Dual-Zone per uno styling veloce e semplice, qualsiasi sia il tuo tipo di capello o la lunghezza. Non meno importante, una maggiore sicurezza, la funzione sleep mode, spegne automaticamente il dispositivo dopo 30 minuti di inattività.

Inoltre, il fusto arrotondato è perfetto per realizzare ogni giorno lo styling desiderato: ricci definiti, acconciature con onde naturali o look lisci impeccabili. Si tratta di una delle opzioni con il miglior rapporto qualità/prezzo al momento e, proprio per questo, vi consigliamo di portarla a casa prima possibile!

