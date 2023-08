Se avete utilizzato TikTok almeno una volta nel corso delle ultime settimane, vi sarete sicuramente imbattuti in video che vedono come protagonista una mini stampante termica, che sta spopolando sulla piattaforma grazie al suo design compatto e alla facilità d’uso disarmante. La buona notizia? L’articolo in questione non solo è disponibile su Amazon, ma è anche scontato a soli 16,79€!

Potrete, infatti, portarvi a casa questo utilissimo Amazon Finds per meno del metà del suo prezzo consigliato. Si tratta di un acquisto perfetto da iniziare a utilizzare durante le vacanze (a tal proposito vi invitiamo a leggere i nostri articoli che vi aiuteranno con gli acquisti pre-partenza) per immortalare subito i vostri momenti preferiti, ma si rivelerà talmente comoda che la sfrutterete tutto l’anno.

Questa mini stampante termica è grande praticamente quanto una fotocamera istantanea (tanto da ricordare la Instax Mini nel design e persino nei colori pastello) e pesa solo 160 grammi, per cui riuscirete a infilarla facilmente in uno zaino o nella valigia. La batteria integrata ricaricabile da 1000 mAh vi assicurerà poi almeno una settimana di autonomia, per cui non dovrete preoccuparvi che si scarichi durante le vacanze.

Grazie alla connessione Bluetooth riuscirete ad abbinare il dispositivo al vostro smartphone o computer in pochi secondi. Dopodiché, vi basterà scaricare l’app dedicata e scegliere cosa stampare. Ovviamente, trattandosi di una stampante termica non richiederà inchiostro, bensì sfrutterà la tecnologia di stampa termica per produrre immagini e testi in bianco e nero, con una risoluzione di 203 DPI.

Nella confezione è incluso anche un rullo di carta termica larga 57mm, perfetta per stampare foto, promemoria, liste della spesa, qr code, appunti e persino disegni. Insomma, potrete sbizzarrirvi a riprodurre qualsiasi cosa vi passi per la mente, il tutto spendendo solo pochi euro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

