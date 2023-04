Se siete alla ricerca di una powerbank che sia compatta, tascabile, e dunque ideale da portare con voi per lavoro o nei vostri viaggi di piacere, allora occhio a questa offerta, perché il dispositivo che stiamo per proporvi non solo è davvero compattissimo nelle dimensioni, ma vanta anche una batteria da ben 20.000 mAh!

Stiamo parlando della minuta powerbank prodotta dal brand emergente Veger, ma già ben nota agli utenti Amazon, visto il suo eccezionale rapporto qualità prezzo, ed il numero impressionanti di recensioni: oltre 3.800, per una media del gradimento utenti quasi prossima alle 5 stelle!

Il prezzo proposto? Davvero imperdibile, perché parliamo di appena 26,99€, con uno sconto del 28% rispetto agli originali 37,48€ necessari per l’acquisto, con la risultante di un rapporto qualità/prezzo davvero eccezionale, specie considerando le specifiche caratteristiche di questo prodotto.

Dotata di ben 3 porte di ricarica, una delle quali è in formato USB type C, questa powerbank è in grado di ricaricare 3 dispositivo contemporaneamente, il tutto con uno standard di ricarica rapida a 20W, qualora disponiate di dispositivi compatibili.

La sua grande capacità (lo ricordiamo: parliamo di una batteria da ben 20.000 mAh), la rende l’ideale per affrontare lunghe ed intense giornate di lavoro in mobilità, oltre che una compagna ideale per i propri viaggi, viste soprattutto le sue dimensioni ridotte, ed il suo peso di soli 302 grammi.

Dotata di un piccolo display LED integrato, utile per tenere d’occhio il livello della batteria, questa powerbank è l’ideale per chi cerca un prodotto durevole, ben progettato e molto compatto, ideale da tenere in tasca o anche in una piccola borsa.

Insomma, parliamo di un dispositivo davvero eccezionale e, per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

