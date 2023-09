Se siete alla ricerca di una nuova smart TV e avete un ambiente in cui ci starebbe bene un modello da 50 pollici, vi informiamo che avete ancora poche ore per acquistare la Hisense 50A6K a un prezzo sbalorditivo, reso possibile dal codice sconto “SETTEMBRE2023”. Prima di proseguire parlandovi di chi dovrebbe acquistare questa smart TV, vorremmo anche informarvi che abbiamo selezionato 7 altri prodotti imperdibili sempre su eBay, tutti disponibili a prezzi incredibilmente convenienti grazie allo stesso coupon.

Per quanto riguarda la Hisense 50A6K, si tratta di uno dei modelli più recenti offerti dall’azienda, come evidenziato anche dalla partnership con la UEFA Euro 2024. Il prezzo originale di questo televisore è di 429,99€, ma grazie al codice sconto potrete acquistarlo a soli 278,10€.

Hisense 50A6K, chi dovrebbe acquistarla?

La Hisense 50A6K rappresenta un’ottima soluzione per una vasta gamma di acquirenti, grazie alle sue caratteristiche tecniche, funzionalità e al prezzo altamente conveniente. Dagli appassionati di eventi sportivi che desiderano seguire i loro eventi in alta definizione, fino agli appassionati di videogiochi che vogliono giocare su un grande schermo come lo è un 50 pollici. Nonostante non raggiunga le prestazioni dei monitor da gaming di fascia alta, la Hisense 50A6K offre tecnologie moderne come il VRR e l’ALLM, che garantiscono un’esperienza di gioco fluida, trasformando dispositivi precedentemente dedicati solo alla visione televisiva in piattaforme di gioco immersive.

La Hisense 50A6K è inoltre la scelta ideale per chi cerca una smart TV di qualità senza il rischio di burn-in, un problema comune nelle migliori smart TV con pannelli OLED. Questo modello, infatti, compensa la mancanza della tipica qualità OLED con algoritmi avanzati e un buon Direct Full Array, che garantiscono una resa dei colori precisa e naturale.

Il prezzo è davvero allettante, considerando che altrove questa smart TV viene venduta a oltre 300,00€. Tuttavia, è importante tenere presente che l’offerta a 278,10€ sarà valida solo fino a stasera, poiché il coupon non sarà più utilizzabile a partire da domani 29 settembre, con conseguente aumento del prezzo di acquisto. Pertanto, cogliete questa occasione prima che scada e garantitevi un eccezionale rapporto qualità-prezzo con la Hisense 50A6K.

