Se state cercando un’esperienza visiva eccezionale su una smart TV di alta qualità, la Serie P638 di TCL è ciò che fa al caso vostro. Specie ora che, su eBay, avrete la possibilità di acquistare la smart TV TLC da 65″ ad appena 449,00€ contro il prezzo di listino di 549,00€. Questa serie combina le tecnologie 4K HDR, Dolby Vision, HDR10 e Motion Clarity 60Hz per offrirvi immagini fluide e dettagliate in qualità 4K HDR.

Una delle caratteristiche principali di questa serie è la sua compatibilità con i giochi, grazie a Game Master, HDMI 2.1 e all’Auto Low Latency Mod. Potrete, dunque, godervi giochi, film, serie TV e sport in HDR con un’ottima qualità visiva!

Grazie al supporto di Google TV, alle immagini e all’audio immersivi e realistici, questa smart TV è l’ideale per godervi qualsiasi tipo di contenuto con una qualità superiore, per un intrattenimento di qualità. La serie P638 offre una qualità d’immagine eccezionale grazie alla tecnologia HDR, che espande la gamma di colori e contrasti. Inoltre, grazie al Dolby Vision, le immagini riprodotte saranno brillanti e dettagliate, senza perdere alcun dettaglio!

Per migliorare ulteriormente la qualità dei colori, la serie P638 utilizza il miglioramento dinamico dei colori, un algoritmo proprietario sviluppato da TCL che ottimizza automaticamente la brillantezza dei colori, offrendo un’esperienza visiva più ricca e di alta qualità. La tecnologia Motion Clarity, inoltre, garantisce immagini armoniose e dai movimenti fluidi anche nelle scene più movimentate. Grazie all’algoritmo MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) di TCL, che riduce l’effetto sfocato e le scie di movimento, anche i contenuti più movimentati risulteranno pieni di dettagli

Come anticipato nell’introduzione, si tratta di una smart TV ideale anche per i gamer. La Serie P638 offre un’esperienza di gioco ottimizzata e garantisce la compatibilità con le console di gioco di ultima generazione, mentre l’Auto Low Latency Mod permette una commutazione automatica del TV in modalità di gioco, riducendo al minimo il ritardo di input. Dal punto di vista audio, invece, la smart TV offre un suono avvolgente ed estremamente realistico grazie al supporto di Dolby Atmos.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

