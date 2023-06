State cercando una nuova smart TV di ottima qualità e dall’ampio schermo, ma non volete spendere una fortuna? In tal caso, vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata a questa eccezionale offerta di Amazon, che oggi vi propone lo splendido modello Hisense 55A78GQ con uno sconto del 19%.

Grazie a questa ottima promozione, infatti, potrete portare a casa questa eccellente smart TV a soli 429,00€ invece di 529,00€, risparmiando così ben 100€ sul vostro acquisto. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per sostituire il vostro vecchio televisore, per cui vi raccomandiamo di effettuare il vostro acquista quanto prima.

Esplorate il mondo dei colori con la straordinaria risoluzione 4K e il pannello Quantum Dot IPS, che vi permetterà di immergervi in oltre un miliardo di sfumature di colori vivaci, trasportandovi in un universo realistico e coinvolgente. Le immagini sono raffinate e realistiche e con l’AI Picture Optimization potrete regolarne la qualità, per un’esperienza visiva di livello superiore.

L’audio fornito da Dolby Atmos con supporto Bluetooth vi farà immergere completamente nell’esperienza sonora, rendendo ogni momento ancora più coinvolgente. La Modalità Sport ottimizza le immagini, ricostruendo i pixel per offrire un movimento pulito e chiaro. E per i videogiocatori, la Modalità Gaming riduce al minimo l’input lag, aumentando le vostre possibilità di vittoria.

Da menzionare certamente Smart VIDAA 5, che vi permetterà di controllare la vostra esperienza anche tramite comandi vocali con Alexa e Google Assistant. Con Wi-Fi integrato e un telecomando che offre accesso diretto a 7 contenuti, tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay, avrete tutto il divertimento che desiderate a portata di mano.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

