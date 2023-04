Se siete interessati all’acquisto di una nuova smart TV, quest’oggi vi proponiamo una ghiottissima offerta di Monclick. Trovate questa smart TV LG Mini LED da 50 pollici a soli 550€ anziché 949€, con un risparmio del 42%, corrispondente a ben 400€ di sconto. Inoltre, semplicemente aggiungendo la TV al vostro carrello usufruirete di un ulteriore sconto del 5%! Non fatevela sfuggire, l’offerta scadrà fra meno di 2 giorni!

Lo schermo Ultra HD 4K con Smart HDR garantisce un’ottima qualità delle immagini, grazie alle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, per colori più ricchi e intensi. A questa si affiancano la riproduzione fino a 120fps, che la rende perfetta anche per i gamer più esigenti, e una risoluzione 4K UHD (2160p).

Questa smart TV supporta Google Stadia e GeForce NOW, per permettervi di giocare a migliaia di giochi in streaming con un frame rate e una qualità perfetti: L’AMD FreeSync Premium è una tecnologia di refresh variabile che riduce gli effetti “tearing”, offrendovi una nitidezza delle immagini spettacolare anche a frame rate elevati.

Con la TV LG Mini LED potrete vedere gratuitamente oltre 180 canali nazionali e internazionali e radio, ed essendo smart potrete anche guardare tutti i vostri programmi preferiti sulle piattaforme in streaming come Netflix e Prime Video. Per quanto riguarda i connettori, questa meravigliosa TV LG dispone di 4 uscite HDMI, 2 USB, 1 uscita audio digitale per cavo ottico e 1 uscita per collegarla direttamente al vostro modem.

Può riprodurre audio, foto e video in formato digitale, oltre a consentirvi di navigare nel web grazie a diverse tipologie di connettività: Wi-Fi, LAN e Bluetooth. Per finire, da menzionare è la sua compatibilità con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Se le dimensioni dello schermo di questa LG Mini LED non vi soddisfano, Monclick la offre a prezzo scontato anche in altri due tagli: 55 pollici a soli 600€ anziché 1.199€, con un risparmio del 50%, e 75 pollici in offerta a 1.352,99€ invece di 2.298,99€, con un risparmio del 41%.

Questo è il momento migliore per acquistare una nuova smart TV, approfittando delle straordinarie offerte di Monclick. Acquistate oggi stesso la vostra nuova LG Mini LED a soli 550€ anziché 949€, risparmiando così ben 400€ e un ulteriore 5% sul prezzo finale. Ma vi consigliamo di fare in fretta, perché questa offerta scadrà fra meno di 2 giorni!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!