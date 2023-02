Siete alla ricerca di una Smart TV dalla qualità eccellente, che vi permetta di immergervi in qualsiasi contenuto dandovi la sensazione di essere al cinema? In tal caso non possiamo non consigliarvi un incredibile modello LG OLED da 48″, oggi in sconto sul sito di Comet del 50%!

La Smart TV LG OLED Serie A2 è infatti disponibile a soli 637,64€ anziché 1299,00€; inoltre, non solo potrete risparmiare oltre 600,00, ma al momento dell’acquisto potrete anche decidere di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Accendendo la Smart TV per la prima volta sarete catapultati in un’esperienza di visione completamente nuova e rivoluzionaria, complice in primo luogo l’innovativo processore α7 Gen 5 con cui è dotata la Serie A2 di LG. L’intelligenza artificiale progressiva analizzerà infatti ogni scena, esaltando gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo per ottenere una profondità naturale e colori incredibilmente vivaci e realistici.

Godrete dunque di un range cromatico incredibile, a partire dai neri assoluti: il pannello OLED sfrutta la tecnologia dei pixel autoilluminati, eliminando qualsiasi alone o perdita di dettagli per creare contrasti estremamente intensi e composizioni di luci che sembrano vive. Insomma, potrete posizionarvi in qualsiasi punto della stanza e riuscirete sempre ad ammirare immagini perfette, senza alcun sbiadimento.

La potenza del processore α7 Gen 5 non si ferma però alle immagini, dato che sfrutterà l’intelligenza artificiale per analizzare i suoni di ogni scena e migliorarne la resa. Durante la riproduzione di qualsiasi contenuto i 2 canali della Smart TV verranno trasformati in un audio virtuale a 5.1.2 canali, dandovi così la percezione di star sentendo gli effetti sonori tutto intorno a voi per un’atmosfera di immersione totale.

Infine, il TV gode ovviamente di moltissime funzionalità Smart, a partire dalla piattaforma webOS 22. Potrete infatti creare un profilo per ogni membro della famiglia, ottenendo raccomandazioni e informazioni personalizzate in base ai propri gusti. Avrete comodamente accesso a tantissime app di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime, quindi non vi troverete mai a corto di contenuti da guardare, e ogni occasione potrà trasformarsi in una serata cinema perfetta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

