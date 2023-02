State valutando l’acquisto di una nuova smart TV che vi permetta di fruire al meglio di serie, film, match sportivi e altri contenuti? In queso caso, il nostro consiglio è di sfruttare quanto prima lo sconto Mediaworld, attivo su questo fantastico modello Sony. Tra gli articoli in super ribasso sullo store, infatti, va segnalata in particolare modo la smart TV Sony Bravia XR OLED da 65″, disponibile ad appena 1.919,99€ invece di 2.699,99€.

Si tratta, senza alcun dubbio, di uno sconto più che vantaggioso per un TV top di gamma, in grado di assicurarvi visioni cinematografiche, audio più che coinvolgente e la comodità di un modello smart provvisto dell’assistente vocale Google. Il nostro invito è di non farvi scappare assolutamente l’occasione, fintanto che potete usufruire di questa promozione davvero incredibile.

Il modello Sony in questione, vi garantisce immagini e suoni di nuova generazione grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’ottimo Cognitive Processor XR. I due si occupano, rispettivamente, di assicurarvi la migliore qualità possibile anche dai contenuti a bassa risoluzione e, non meno importante, una riproduzione di film e serie che replica le modalità di ascolto e di visione del cervello umano. Il TV, dunque, riesce a capire e ad emulare come l’occhio umano mette a fuoco e analizza le immagini sullo schermo, in modo tale da offrire profondità realistica, contrasto straordinario e colori brillanti.

Non meno importante, grazie al pannello OLED e alla feature XR OLED Contrast Pro, la Sony Bravia riesce a potenziare al meglio le sfumature nelle aree luminose del display, garantendovi neri assoluti e picchi luminosi davvero eccellenti. In aggiunta, la presenza della tencologia XR Triluminos Pro consente di accedere a una palette di colori più ampia rispetto ai modelli di fascia più bassa, in modo tale da riprodurre ogni tonalità solo schermo nelle infinite gradazioni appartenenti al mondo reale.

Ovviamente anche il comparto audio è un punto a favore del vostro acquisto! Non solo dialoghi e suoni sono in perfetta armonia con le immagini sullo schermo ma, grazie all’Acoustic Surface Audio+, potrete godere anche di uno speaker multicanale integrato, per un’esperienza quanto più coinvolgente possibile. Ultimo ma non per importanza il comando vocale Google TV, che vi permette di impostare e controllare la Sony Bravia XR OLED senza dover usare il telecomando. Potrete chiedere a Google un contenuto specifico oppure di cercare per genere e ricevere consigli personalizzati dicendo “Ok, Google, cosa mi consigli di guardare?”.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo in questione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!