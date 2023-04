Desiderate trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica, posizionando un televisore dallo schermo incredibilmente ampio e dalla qualità eccellente? Ebbene, i vostri sogni potranno avverarsi, dato che la magnifica Smart TV Hisense 65A78GQ da 65″ è disponibile su Amazon a soli 649,00€!

Considerando che il prezzo di listino della Smart TV è 749,00€, risparmierete ben 100,00€, ma non è tutto: al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile.

L’incredibile pannello QLED con risoluzione 4K vi permetterà di godere di immagini 4 volte più nitide rispetto al tradizionale Full HD, rivoluzionando così la vostra esperienza di visione e ottimizzando qualsiasi contenuto, dai film agli eventi sportivi. La Smart TV è dotata, inoltre, della tecnologia Quantum Dot Color, grazie alla quale potrete ammirare oltre un miliardo di sfumature di colori. Il risultato? Scene iper realistiche e raffinate, oltre a una totale immersione nei contenuti che state guardando.

La Hisense 65A78GQ include anche due modalità interessanti, attivabili in qualsiasi momento: la prima è la Sport, perfetta per ottimizzare le immagini, ricostruendo i pixel in modo da rendere anche le scene più frenetiche pulite e fluide; vi è poi la Gaming, che ridurrà il tempo di risposta del televisore per garantirvi gameplay senza lag e ridarti nell’input.

Infine, non possiamo non menzionare le funzionalità smart del televisore: grazie alla piattaforma Vidaa potrete accedere velocemente a tutti i vostri contenuti e applicazioni preferiti, come Netflix, YouTube, Prime Video e molto altro. Inoltre, la compatibilità con Alexa vi permetterà di riprodurre ciò che desiderate, oltre a sentire le notizie e controllare gli altri dispositivi smart della casa, il tutto semplicemente con la vostra voce.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi consigliamo anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

