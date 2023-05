Da tempo state valutando l’acquisto di una smart TV che vi consenta di vedere film e serie TV in un’ottima qualità ma senza spendere un occhio della testa? In tal caso, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta disponibile su questo modello QLED a marchio Samsung, in sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Per poco, avrete l’occasione perfetta per portarla a casa ad appena 449,00€ invece di 639,00€.

Uno sconto davvero interessante, tenendo presente che stiamo parlando di una smart TV con pannello 4K, in grado di assicurarvi colori vibranti e dettagli più che precisi. Non meno importante, potrete agevolare il vostro acquisto decidendo di dividere la spesa in 3 come rate a tasso zero, grazie a PayPal. Vi basterà solo sezionare l’opzione al momento del checkout, prima di accedere al vostro account e rateizzare il totale in pochi minuti!

Tra le caratteristiche principali di questo modello a marchio Samsung c’è indubbiamente il 100% di volume colore garantito da Quantum Dot, che vi permette di assaporare ogni sfumatura cromatica. Grazie a questa feature, avrete la possibilità di osservare ogni tinta possibile e immaginabile, per una riproduzione colore più che realistica. La gamma di televisori QLED Samsung, infatti, trasforma la luce in uno spettro cromatico straordinariamente potente, che vi permette di vedere qualsiasi cosa con immagini intense e che non sbiadiscono, anche dopo un uso prolungato.

Più che interessante anche il processore 4K Lite che, oltre a ottimizzare ulteriormente i contenuti sul vostro schermo, si occupa anche di abbassare o alzare automaticamente la lumonistà in base alle condizioni di luce nella stanza. Non meno importante, si occupa anche del comparto audio! Il volume nelle scene più rumorose si abbassa automaticamente mentre si alza in quelle sussurrate, senza che dobbiate mettere mano al telecomando.

Da menzionare il fantastico design ultrasottile che vi permette di posizionarlo praticamente ovunque in casa e con qualsiasi tipologia di arredamento! Si fonde perfettamente con il resto della stanza grazie al suo stile minimale estremamente raffinato. Ovviamente, dato che stiamo parlando una TV smart, non potevano mancare delle funzionalità aggiuntive, importanti per semplificare al meglio la fruizione di contenuti.

Grazie alla smart Hub, infatti, avrete la possibilità di passare da una piattaforma di streaming all’altra o da un’app all’altra in pochi secondi. Infine, la presenza dell’assistente vocale Google, vi permette di gestire rapidamente le vostre ricerche, senza muovere nemmeno un dito! Invece, grazie alla presenza della Gaming Hub potrete giocare subito ai principali giochi di Xbox e di altri servizi di cloud gaming senza scaricare nulla e senza bisogno di una console.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

