State cercando una nuova Smart TV che vi offra un’esperienza di visione straordinaria e coinvolgente grazie a un pannello 4K e delle tecnologie che sfruttano l’influenza artificiale? Allora non potete lasciarvi sfuggire la Samsung QLED QN90 da 55″, oggi in sconto su Amazon del 60%!

Grazie a questa ottima offerta, infatti, potrete spendere solamente 799,00€ invece di 1.999,00€, per un risparmio di ben 1.200,00€. Insomma, parliamo di un prezzo veramente stracciato, che difficilmente durerà fino all’imminente Prime Day; il nostro consiglio, quindi, è di approfittarne il prima possibile.

Il processore Quantum 4K di Samsung è il cuore pulsante di questa TV, trasformando qualsiasi contenuto in una risoluzione 4K straordinaria. Inoltre, la tecnologia Real Depth Enhancer elaborerà la profondità delle immagini come lo farebbe l’occhio umano, mettendo in risalto i soggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo. Il risultato? Delle scene perfette e incredibilmente realistiche.

Non solo l’immagine, ma anche l’audio è di livello superiore nella Samsung QLED QN90. Con il supporto di Dolby Atmos e OTS, la Smart TV offre un suono tridimensionale immersivo grazie agli altoparlanti integrati. Insomma, potrete vivere un’esperienza audio senza rivali, che completa l’immenso spettacolo visivo.

Da non dimenticare la compatibilità con SmartThings, che vi permetterà di collegare comodamente diversi dispositivi Samsung e controllarli tutti con il pratico telecomando. Inoltre, grazie al sistema operativo Smart Hub, avrete accesso immediato a tutti i vostri servizi di streaming preferiti, portandovi un’ampia gamma di contenuti direttamente a casa vostra.

Infine, la QLED 4K Q90B è perfetta anche per i videogiocatori: con Samsung Gaming Hub avrete accesso ai principali giochi dei servizi di cloud gaming, portando l’esperienza di gioco a un livello superiore. Il Motion Xcelerator Turbo+ migliorerà, invece, la resa visiva dei vostri giochi preferiti fino a una straordinaria risoluzione 4K a 120 Hz. Unite a ciò la straordinaria chiarezza dell’immagine di AMD FreeSync Premium Pro HDR e potrete godere di sessioni di gioco senza alcuna sfocatura o rallentamento, per un’azione super fluida e coinvolgente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

