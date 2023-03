Il mercato delle Smart TV è in continua evoluzione e non sempre si riesce a stare al passo con le nuove uscite. Per questo motivo, ogni giorno, scandagliamo la rete in cerca di ottime offerte su modelli recenti, come in questo caso, in cui vi segnaliamo questo modello Samsung da 55″ con pannello QLED che oggi trovate a 500€ in meno sul sito di Comet.

Un taglio di prezzo di questo tipo non è raro ormai nel panorama dei televisori ma in questo caso parliamo di un modello del 2022, quindi molto recente, che subisce uno sconto di oltre il 42%. Parliamo quindi di un offerta molto interessante, considerato anche il fatto che Comet vi permette di pagare in 3 comode rate tasso zero tramite Paypal.

Passando alle caratteristiche tecniche ci troviamo di fronte ad una Smart TV con pannello QLED, uno dei migliori in circolazione e marchio di fabbrica di Samsung. La nuova tecnologia di illuminazione Dual LED ottimizza la gamma di colori per adattarla ai contenuti visualizzati, migliorando il contrasto in modo più intenso e preciso.

Oltre che per Film e Serie TV il Qe55q70 è anche un modello perfetto per il gaming con le console di nuova generazione o direttamente con il Samsung Gaming Hub. Questo grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro che garantisce immagini di straordinaria qualità e una latenza ridotta per rendere l’esperienza di gioco ottimale.

Detto questo non esitiamo a consigliarvi l’acquisto di questo Smart TV Samsung da 55″, sia per l’ottimo sconto, sia per le opzioni di pagamento e l’ottima assistenza di Comet che include nel prezzo anche installazione e ritiro dell’eventuale usato.

