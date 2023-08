Se siete alla ricerca di una soundbar di altissimo livello con cui completare, o magari arricchire, il vostro angolo dedicato all’home cinema, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa proposta Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa un prodotto di fascia alta di grandissimo pregio, ma scontato del 20%!

Stiamo parlando della splendida soundbar Bose Smart 900, un prodotto davvero lodevole, il cui prezzo originale di ben 999,95€ è oggi ribassato di circa 200 euro, rendendo quindi l’acquisto disponibile a soli 799,00€!

Certo, si tratta di un prezzo non per tutti, ma perfettamente giustificato per questa soundbar che, come detto, si trovai ai vertici più alti del mercato e che, in tal senso, è certamente consigliata a chi cerca un’esperienza acustica senza compromessi, tale da arricchire in modo consistente il proprio angolo dedicato all’intrattenimento, avvicinandolo il più possibile al vero concetto di “home cinema”.

E non lo diciamo a caso, perché la Bose Smart 900 è tanto potente e performante da poter trasformare il vostro spazio home cinema in una vera sala cinematografica grazie ai due diffusori up-firing progettati su misura da Bose e al supporto della tecnologia Dolby Atmos. Questa combinazione vi regalerà una sensazione di immersività unica, permettendovi di percepire il suono da qualsiasi angolazione, indipendentemente dalla posizione dei diffusori sulla soundbar.

L’audio spaziale coinvolgente e potente è ulteriormente perfezionato dal sistema di elaborazione spaziale TrueSpace di Bose, che analizza e processa i suoni per offrire un’esperienza stereo di altissimo livello. Parliamo, in sintesi, di una soundbar capace di migliorare consistentemente la visione di film e serie TV, oltre che di immergervi completamente nei giochi su console di ultima generazione.

E non è tutto: la Bose 900 è infatti persino dotata di assistenti vocali Alexa e Google Assistant integrati, che non solo vi permetteranno di interagire con la soundbar, ma vi garantiranno anche la gestione, tramite controllo vocale, di altri dispositivi connessi alla vostra rete domotica, come luci e televisore collegato.

Insomma, parliamo di una soundbar completa e davvero straordinaria e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarla subito, visitando immediatamente la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini o il prodotto vada in sold out.

