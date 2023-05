Siete alla ricerca di una nuova soundbar di ottima qualità per un’esperienza audio completamente immersiva e volete anche risparmiare un bel po’? Allora non possiamo che segnalare questa ottima offerta di Amazon, che quest’oggi vi offre la Bose Soundbar 500 con uno sconto del 42%.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete portarla a casa per soli 345,00€ anziché, 599,95€, ben 255€ in meno rispetto al prezzo di listino. È un’ottima occasione per acquistare una soundbar in grado di riprodurre un suono limpido e bassi praticamente privi di distorsione.

Le prestazioni della soundbar vengono calibrate in base alla stanza dal sistema di calibrazione audio ADAPTiQ. La profondità del suono è poi garantita anche dalla speciale schermatura delle porte concave, che diffonde maggiormente il suono riducendo al contempo il rumore.

Controllarla, poi, è incredibilmente facile, grazie al telecomando, all’app Bose Music e all’integrazione con Alexa. Con l’assistente vocale potrete gestire comodamente la riproduzione dei brani, ma anche coordinare tutti i dispositivi connessi alla vostra smart home, semplicemente con la vostra voce.

Avrete anche piena libertà nel personalizzare e configurare la vostra nuova soundbar con Bose Music, che vi permetterà di avere tutta la vostra musica in un unico posto. Dall’app potrete anche consultare servizi e playlist, impostare preset e molto altro. Inoltre, la compatibilità con Wi-Fi e Bluetooth rende la Bose Soundbar 500 perfetta anche per usare servizi musicali come Amazon Music e Spotify.

Va anche aggiunto che la Bose Soundbar 500 si integra perfettamente con i Bose Surround Speakers e il Bose Bass Module 500, per suoni ancora più immersivi e potenti. Infine, a tutte queste funzioni se ne aggiungeranno di nuove semplicemente aggiornando il software di sistema.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

