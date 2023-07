Mancano ancora un po’ di ore alla naturale conclusione di questo ricchissimo Prime Day 2023 ed è evidente che Amazon, a questo giro, abbia puntato veramente in alto, proponendosi con sconti più che in grado di competere con il meglio del meglio delle offerte di momenti come il del Black Friday, spendendosi nel proporci quelli che sono, spesso e volentieri, i più bassi mai proposti dal portale!

In tal senso, diremmo che c’è ancora molto da scoprire e, soprattutto, da acquistare, come ad esempio è il caso dell’ottima soundbar LG che vi proponiamo in questo articolo, che oggi è in sconto su Amazon proprio al prezzo più basso di sempre!

Il prodotto in questione, nello specifico, è l’ottima soundbar LG S65Q con modulo subwoofer, venduta dal portale al prezzo di appena 199,00€, ovvero con uno sconto del 20% rispetto a quello che era il prezzo più basso mai raggiunto in precedenza di 249,00€! Un vero e proprio affare che, vi ricordiamo, potrete cogliere solo ed esclusivamente in quanto clienti Prime, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, senza il quale è impossibile accedere alle numerose offerte!

E fidatevi di noi: vi perdereste una bella occasione, perché la LG S65Q è una soundbar che ha davvero tutti i crismi, e che vanta un potente audio a 3.1 canali con una potenza di ben 420W, più che sufficienti a trasformare il vostro salotto in un autentico cinema!

Il suono è sempre pulito, armonico e avvolgente, e grazie al supporto del modulo subwoofer dedicato ai bassi (per altro wireless, e senza altro cavo che quello dell’alimentazione!), potrete ottenere 200 watt extra di potenza, facendo vibrare l’ambiente in modo energico e potente, il che è perfetto sia per il grande cinema, che per l’intrattenimento digitale su console da gaming.

Dotata dell’esclusiva funzione “TV Sound Mode Share”, che utilizza un apposito processore dotato di IA per l’ottimizzazione dell’audio in tempo reale, questa soundbar gode anche della collaborazione con Meridian che, con il supporto del sistema “Meridian Horizon” riesce a generare un audio multicanale con effetto surround partendo dai contenuti stereo tradizionali a 2 canali, garantendo così un suono di qualità superiore, indipendentemente da ciò che si sta ascoltando e guardando.

Dulcis in fundo, parliamo di una soundbar con supporto per Dolby Digital e DTS Virtual:X e che, in tal senso, è in grado di offrire un’esperienza audio ancora più ricca, rifinita e realistica, specie in concomitanza di un uso da gaming, dove le tecnologie Dolby sono ormai spesso e nativamente integrate.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito il prodotto tramite l’apposita pagina Amazon dedicata all’offerta, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime. Vi suggeriamo, inoltre, di monitorare costantemente il nostro portale in occasione di queste frenetiche giornate di Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della ricca tornata promozionale di Amazon!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!