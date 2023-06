State cercando una nuova soundbar per immergervi completamente nelle atmosfere dei vostri film e programmi preferiti, ma non volete spendere una fortuna? Allora non possiamo che consigliarvi questa ottima offerta di Amazon, che oggi vi propone la bellissima Philips Audio Tab5105/12 con uno sconto del 17%.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete farla vostra a soli 49,00€ anziché 58,99€, risparmiando così 10€ sul vostro acquisto. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare a un prezzo incredibilmente basso una soundbar a 2 canali che garantisce prestazioni audio ottimali per qualsiasi tipo di contenuto.

Potete scegliere fra 3 profili audio preimpostati per ottenere un audio sempre perfetto, anche quando ascoltate la vostra playlist preferita tramite Bluetooth o l’ingresso audio o ottico. In questo modo, potrete ascoltare con un suono amplificato e potente anche i contenuti riprodotti dal vostro smartphone. Indipendentemente dai vostri gusti musicali, questa soundbar vi regalerà un suono ricco e chiaro, che vi avvolgerà completamente.

Inoltre, collegandosi al televisore tramite HDMI ARC vi permette di controllarne il volume con lo stesso telecomando che utilizzate per il televisore per una maggiore comodità di utilizzo. Il suo design esclusivo e inclinato, poi, la rende anche un oggetto di design dal posizionamento flessibile: infatti, può essere fissata sulla parete con la staffa inclusa, ma è bellissima anche sul tavolo o semplicemente sotto il televisore.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

