Questa soundbar Samsung 5.1.2 è SPETTACOLARE ed è in sconto del 44%

Il Black Friday 2023 è ormai dietro l'angolo e, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, svariati store hanno già iniziato a proporre sconti imperdibili sui propri prodotti. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, e se siete alla ricerca di una nuova soundbar con cui rivoluzionare la vostra esperienza di home cinema è presente un'offerta che fa decisamente al caso vostro.

La soundbar Samsung HW-Q800C/ZF Serie Q, infatti, è disponibile a soli 449,00€, per un ribasso del 44% rispetto al suo prezzo consigliato di 799,00€. Si tratta di un'occasione davvero imperdibile, resa ancora più allettante dal fatto che potrete optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Samsung HW-Q800C/ZF Serie Q, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung HW-Q800C/ZF Serie Q rappresenta l'opzione ideale per chi è alla ricerca di una soundbar e desidera un modello dotato di audio a 5.1.2 canali con una qualità davvero top di gamma. A differenza di altre soundbar, infatti, questa è capace di creare un effetto acustico avvolgente a 360° con tecnologia Dolby Atmos, trasformando il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica.

Inoltre, si tratta anche della soluzione perfetta per chi vuole mantenere il proprio salotto privo dall'ingombro di cavi, giacché la soundbar si collegherà al televisore via wireless o wi-fi, e per chi desidera un modello smart. La Samsung HW-Q800C/ZF Serie Q è compatibile con gli assistenti vocali, permettendovi di gestirne la riproduzione con Google Assistant o Alexa, e potrete persino riprodurre la musica dal vostro smartphone semplicemente avvicinandolo alla soundbar.

Grazie all'attuale promozione di Amazon potrete approfittare di uno dei prezzi più bassi a cui sia mai stata disponibile la soundbar: il suo minimo storico è di 441,39€, appena 8 euro in meno rispetto all'importo attuale. Nel corso degli ultimi mesi, invece, è sempre rimasta stabile a circa 484,74€, raggiungendo addirittura un'impennata a 524,87€. L'offerta valida oggi, dunque, rappresenta l'occasione perfetta per acquistarla, giacché difficilmente tornerà a scendere così tanto nel corso del futuro prossimo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

