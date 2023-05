State cercando una soundbar potente e dal suono avvolgente, ma non volete spendere una fortuna? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon, che propone la Samsung HW-S50B/ZF con un incredibile sconto del 43%.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete farla vostra a soli 141,89€ anziché 249,00€, risparmiando così oltre 107€ sulla versione a 5 canali da 140W di colore nero. Elegante e al contempo ultraperformante, questa soundbar è perfetta per guardare i film, per ascoltare la vostra musica preferita, ma anche per videogiocare.

La soundbar Samsung HW-S50B/ZF si collega facilmente alla TV con un cavo HDMI e anche via Bluetooth, in modo che il cavo non alteri l’estetica degli ambienti ella vostra casa. 2 subwoofer, 3 tweeter integrati e la compatibilità con DTS Virtual:X offrono un suono surround 3D avvolgente e adattivo, che abbina automaticamente le impostazioni audio a ciò che state guardando e ascoltando.

La Game Mode Pro rende questa soundbar perfetta anche per videogiocare, mentre la Music Mode è l’impostazione migliore per ascoltare musica anche ad alto volume, per dare vita a feste indimenticabili. Con il tap sound, poi, potrete continuare l’ascolto della musica da smarptphone a soundbar semplicemente facendo sfiorare i dispositivi.

Volete un suono ancora più potente e avvolgente? Collegate la vostra nuova Samsung HW-S50B/ZF al subwoofer wireless e ad altri speaker Samsung compatibili. Inoltre, con q-symphony potrete sfruttare anche i canali audio della vostra TV Samsung, per un’esperienza ancora più coinvolgente. Infine, grazie all’altoparlante centrale dedicato alle voci, ascolterete dialoghi dall’audio sempre nitido e chiaro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

