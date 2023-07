State cercando una soundbar top di gamma per potenziare la vostra postazione home cinema? Allora non possiamo che consigliarvi questa eccezionale Samsung HW-Q800C/ZF Serie Q. La trovate su Amazon con uno sconto di ben 261€.

Grazie al ribasso del 35%, infatti, la pagherete appena 538,00€ anziché 799,00€, un vero affare, dato che stiamo parlando di una soundbar che include ben 11 speaker! Potrete anche scegliere di dilazionare la spesa in comode rate a tasso zero scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

La Soundbar Samsung Serie Q è dotata di ben 11 speaker e supporta il Dolby Atmos wireless sui TV Samsung, offrendo un’esperienza sonora sensazionale con effetti sonori coinvolgenti. Potrete facilmente regolare la potenza e il volume con il telecomando della vostra TV Samsung, grazie alla compatibilità tra i dispositivi.

L’audio a 5.1.2 canali vi regalerà un suono avvolgente a 360°, grazie agli altoparlanti laterali e superiori che creano un effetto acustico verticale dall’alto. Il suono è perfettamente bilanciato grazie al lavoro del Samsung Audio Lab, pensato per offrirvi un’esperienza di ascolto da cinema. Grazie a Q-Symphony, la soundbar si integra perfettamente con gli altoparlanti del vostro televisore, creando un’armonia perfetta. Inoltre, è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, per un controllo semplice e intuitivo tramite la voce.

Con la funzione Tap Sound, potrete trasmettere la vostra musica direttamente dai dispositivi mobili con un semplice tocco. Lo SpaceFit Sound Pro garantisce un audio chiaro e calibrato, con bassi ottimizzati in base allo spazio in cui vi trovate. L’audio è ottimizzato per ogni scena, grazie all’amplificatore intelligente della voce, e con il Game Mode Pro, potrete godere di effetti sonori 3D durante il gioco. Infine, l’HDMI eARC vi permetterà di godere di una qualità audio invariata per un’esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

