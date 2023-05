Una soundbar offre un miglioramento significativo dell’esperienza audio rispetto agli altoparlanti integrati nella TV, grazie a un suono più immersivo, con dialoghi più chiari e bassi potenti. Ebbene, se siete alla ricerca di un modello dalla qualità eccellente vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta proposta da eBay sull’innovativa Samsung HW-Q930B, oggi scontata del 31%!

La soundbar, infatti, potrà essere vostra a soli 599,99€ invece di 873,99€, per un risparmio di ben 274,00€ rispetto al prezzo di listino. Insomma, si tratta di un’offerta davvero niente male per un prodotto di tale qualità, che rivoluzionerà completamente le vostre sessioni di relax davanti al televisore grazie alla tecnologia wireless.

La Samsung HW-Q930B è la prima soundbar al mondo a includere un impianto Dolby Atmos wireless integrato. Ciò significa che creerà una perfetta sincronia tra i contenuti in riproduzione sul TV e l’audio riprodotto, il tutto senza alcun cavo. Gli altoparlanti proietteranno, infatti, il suono sul soffitto, generando un effetto di immersività mozzafiato, paragonabile solo a quello del cinema.

La soundbar è dotata poi della tecnologia SpaceFit Sound, la quale ottimizzerà l’audio in base agli spazi della vostra stanza, calibrando di conseguenza il campo sonoro e offrendo un audio più nitido e immersivo. Insomma, che stiate guardando un film action, una commedia o una serie tv, vi sentirete parte dell’azione come se foste dentro la scena.

Infine, Samsung ha pensato anche alle funzionalità smart, integrando nella soundbar gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa. Potrete, dunque, sfruttare la vostra voce per riprodurre film e musica anche dal vostro smartphone, ma non solo. Avrete modo anche di chiedere informazioni sul meteo e sulle notizie del giorno, così come impostare sveglie, promemoria e molto altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate assicurarvi il prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che la promozione termini del tutto!

