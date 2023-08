Il tocco finale per trasformare in un’esperienza ancora più immersiva film, videogiochi (a tal proposito, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli sulla Amazon Gaming Week) o una bella partita di campionato è certamente un audio di qualità superiore. Se quindi state cercando una soundbar eccellente senza spendere troppo, non potete lasciarvi sfuggire la magnifica Yamaha C20A, disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 37%.

Grazie a questa promozione questa meravigliosa soundbar sarà vostra a soli 169,99€ anziché 269,00€. Se lo preferite, potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili utilizzando il metodo di pagamento CreditLine.

La soundbar C20A di Yamaha, nonostante sia la più compatta nel suo genere, è incredibilmente potente: grazie alla tecnologia Virtual Surround crea un ambiente avvolgente e immersivo, dando l’impressione che il suono provenga da tutte le direzioni, proprio come al cinema. Inoltre, il subwoofer integrato enfatizza i bassi rendendoli vibranti, corposi e potenti.

Quando poi guarderete i vostri film, programmi e serie TV preferiti, grazie alla funzione Clear Voice godrete di dialoghi nitidi e cristallini, così distinguerete chiaramente le voci dal rumore di fondo. Inoltre, potrete scegliere fra quattro modalità audio, progettate appositamente per giochi, film, musica e televisione, in modo da godere sempre del miglior audio possibile.

Va poi menzionata la modalità Gaming, che non solo vi regalerà un suono eccezionale, ma vi darà anche modo di percepire ogni singolo passo dei vostri nemici mentre vi si avvicinano alle spalle, aumentando notevolmente la reattività e migliorando così le vostre prestazioni in game. Inoltre, la soundbar si adatterà perfettamente alla vostra scrivania, regalandovi un’esperienza audio superiore anche su PC.

L’installazione sarà facile e veloce, e con l’app Soundbar Remote avrete il controllo totale delle modalità audio, del volume e altro ancora. Inoltre, con la connessione HDMI ARC potrete sfruttare il telecomando del vostro televisore, rendendo l’esperienza di ascolto ancora più comoda. Infine, potrete collegare la vostra soundbar ai dispositivi Bluetooth, in modo da trasmettere la vostra musica preferita, podcast e altro ancora da smartphone, tablet o altro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!