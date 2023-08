Il periodo estivo rappresenta l’occasione perfetta per i vari store per proporre offerte ottime da cogliere al volo. Mentre Unieuro ha lanciato il proprio Fuoritutto, vi segnaliamo che anche Amazon non è da meno, dato che grazie a questa offerta potrete acquistare la spettacolare Samsung Neo QLED Serie QN900B 8K da 65″ con uno sconto del 67%!

Una tra le smart TV in 8K più evolute sul mercato, infatti, potrà essere vostra a soli 1.898,99€ invece di 5.699,00€, per un risparmio incredibile di 3.800,00€. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento, rendendo così la spesa ancor più accessibile.

Insomma, che vogliate completare gli ultimi acquisti prima di partire per le vacanze (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio), o che rimaniate a casa e, quindi, vogliate concedervi un regalo, si tratta di un’opportunità davvero straordinaria, che dovete cogliere assolutamente se siete alla ricerca di una smart TV in grado di offrirvi uno spettacolo visivo che pochi concorrenti nel settore riescono a eguagliare. La Samsung Neo QLED è un vero e proprio concentrato di tecnologie avanzate, a cominciare dalla Quantum Matrix, che gestisce la luce in modo accurato, facendovi ammirare ogni minimo dettaglio, sia nelle scene luminose che in quelle più buie.

Il display supporta anche la mappatura tonale dinamica di HDR10+, che si occupa automaticamente di regolare colori e contrasto in ogni singola scena. Il risultato? Che si tratti di un film d’azione, di una partita di calcio o di un documentario, rimarrete affascinati dalla nitidezza e dal realismo delle immagini che si materializzano davanti a voi. Tutto ciò è reso possibile dall’avanzato processore Neural Quantum 8K, che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare al massimo le immagini trasmesse sullo schermo.

Anche l’esperienza audio offerta dalla Samsung Neo QLED è altrettanto straordinaria, grazie alla compatibilità con le tecnologie Dolby Atmos e OTS Lite. L’audio surround in 3D vi farà percepire il suono come se provenisse da ogni lato della stanza, generando un’esperienza di visione coinvolgente e pari a quella di una sala cinematografica.

Infine, non possiamo non menzionare alcune nelle numerose funzionalità smart della Samsung Neo QLED, iniziando dall’interfaccia Smart Hub, che vi darà accesso rapido ai vostri contenuti preferiti, nonché alle app e alle piattaforme di streaming come YouTube, Netflix e Disney+. Con il supporto all’app SmartThings avrete poi il controllo totale dei dispositivi smart nella vostra casa, gestendoli comodamente tramite il telecomando o semplicemente con la voce.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!